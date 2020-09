Cafu: "Lo mejor de Messi está por llegar y James hará mucho en la Premier"

En una entrevista para Laureus.com, Cafu destacó también la calidad del colombiano James Rodríguez y señaló que el polaco Robert Lewandoski merecería ganar el Balón de Oro este año si el galardón se entregara, después de su temporada en el Bayern Munich.

Por: EFE 12:03 PM / 23/09/2020

El futbolista brasileño y miembro de la Academia Mundial del Deporte Laureus Marcos Evangelista de Morães Cafú aseguró que lo mejor del argentino Leo Messi "está por llegar" y auguró que el colombiano James Rodríguez "hará mucho en la liga inglesa" tras su fichaje por el Everton.







"Messi siempre será Messi. Creo que lo mejor de Messi está por llegar. No tengo ni idea de lo que el futuro le depara, pero me gustaría que jugara en mi equipo. Lo mejor está por venir. Creo que siempre tenemos algo más que dar cuando se trata de fútbol, especialmente los jugadores como Messi", dijo.







En una entrevista para Laureus.com, Cafu destacó también la calidad del colombiano James Rodríguez y señaló que el polaco Robert Lewandoski merecería ganar el Balón de Oro este año si el galardón se entregara, después de su temporada en el Bayern Munich.







"Vi a James Rodríguez jugar en la selección colombiana, en el Real Madrid y en el Bayern. Para mí, es un jugador fantástico, un jugador sensacional, inteligente que, si lo dejan jugar como le gusta, seguro que hará mucho en la Premier League inglesa. Es un tipo que, si lo dejas jugar, destaca. De ser así verán el verdadero valor que tiene en Inglaterra", afirmó.







También dio su opinión sobre su favorito para ganar el Balón de Oro que este año no se concederá. "Lewandowski habría sido mi elección. Creo que ha tenido una Liga de Campeones sensacional. Sus números han sido algo impresionante, así que sí, merecía ganar el Balón de Oro", dijo.







Además del papel de Lewandowski en el Bayern, Cafu también habló de su compañero de equipo el defensa Alphonso Davies-







Precisamente un defensa ha impresionado a Cafú a lo largo de la última temporada, Alphonso Davies del Bayern de Múnich, que nació en un campo de refugiados y ha conquistado la Liga de Campeones este año.







"Es un ejemplo para todos, por dejar atrás un campo de refugiados en Ghana, por jugar donde ha jugado y por todo lo que pasó, por supuesto. Y esto es lo que enseña, con su ejemplo, a todo el mundo sin importar de dónde vienes o dónde estás, cuando quieres algo puedes lograrlo. Ha superado muchas barreras para acabar ganando una competición tan importante", destacó.







Respecto al caso de racismo que rodeó al partido de la liga francesa entre el PSG y el Olympique de Marsella en el que su compatriota Neymar fue objeto de insultos Cafu consideró que es un problema de "falta de cultura y educación".







"Nunca fui objeto de insultos racistas, pero creo que esto es absolutamente ridículo. Creo que es por falta de cultura y de educación. Creo que es cultural, y viene desde la cuna. Si esto sucede, tenemos que detenerlo. Vivimos en un mundo en el que todos luchan por la igualdad social y cuando veo actitudes como ésta en el campo me molesta mucho", lamentó.







Cafu opinó que "el deporte es una de las mayores herramientas para la inclusión social que existe en el mundo" y consideró que a través de la Fundación Laureus y del deporte se puede "hacer de la igualdad un punto diferencial".







"Pero no podemos dejarlo sólo en manos del fútbol o del deporte, el racismo se existe a la vida cotidiana, existe en la calle, en la carretera, en el autobús, en la cafetería, así que creo que tenemos que luchar contra el racismo en la sociedad en general", apuntó.