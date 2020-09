Bottas: "Sabía que con el neumático medio habría oportunidades"

"Nunca hay que rendirse, ha sido un buen día", señaló Valtteri Bottas tras conseguir el Gran Premio de Rusia.

Por: EFE 09:00 AM / 27/09/2020

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), ganador del Gran Premio de Rusia, aseguró este domingo 27-S tras su victoria que sabía que saliendo con neumático medio, más duradero, "habría oportunidades" de lograr la victoria, que consiguió gracias a una sanción a su compañero inglés Lewis Hamilton.



"Sabía que la salida iba a ser la primera oportunidad y ha sido comprometida, tenía algo en el visor y no podía ver exactamente cuándo frenar, sabía que sería una carrera larga después de eso y con el neumático medio habría oportunidades, Lewis (Hamilton) ha tenido la penalización y cuando he tenido el aire limpio el ritmo ha sido increíble", manifestó Bottas tras la victoria.



El piloto finlandés, que obtuvo la novena victoria de su carrera deportiva y la segunda en esta temporada, aseguró que una vez rebasado Hamilton no estuvo preocupado "en ningún momento", pese a la presión del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó segundo, y la remontada de Hamilton. "Nunca hay que rendirse, ha sido un buen día", añadió.



Bottas, que es segundo del Mundial de Pilotos y suma con este triunfo y la vuelta rápdia 161 puntos, a 44 de Hamilton, no ganaba desde el Gran Premio de Austria, la primera carrera de esta temporada 2020.



"Sin duda es bueno conseguir una victoria, hace tiempo de la última, hay que mantener la inercia positiva. He podido quitarle unos puntos a Lewis y quedan unas carreras. Nunca se sabe, no me voy a rendir y a ver cómo acaba esto", finalizó.