Boston dejó libre al lanzador venezolano Martín Pérez

Si los Medias Rojas hubiesen ejercido la opción de mantenerlo en el equipo, el zurdo hubiese recibido 6,25 millones de dólares.

Por: Agencias 11:23 AM / 02/11/2020

En los planes de los Medias Rojas de Boston para el 2021 no estará el lanzador zurdo venezolano Martín Pérez. El equipo decidió no su opción por 6.25 millones de dólares en el contrato del abridor zurdo justo antes de que venciera el plazo para tomar la decisión el domingo a las 5:00 pm.

Si la gerencia de Boston hubiese ejercido la posibilidad de mantenerlo en el equipo, Pérez hubiese recibido 6,25 millones de dólares, en cambio la cláusula de rescisión es de solo $ 500.000.

Aunque Pérez no lanzó precisamente de forma espectacular en el 2020, fue el único abridor de los Medias Rojas que hizo todas sus aperturas, dejando marca de 3-5 con 4.50 de efectividad. Se esperaba que el equipo ejerciese la opción de su contrato dadas todas las dudas que hay con respecto a la rotación de cara a la temporada que viene.

El as Chris Sale probablemente no lanzará al menos hasta junio mientras completa su recuperación tras la cirugía Tommy John. Y Eduardo Rodríguez no lanzó en el 2020 debido a una inflamación del corazón. Aunque los Medias Rojas esperan que Rodríguez esté listo para el arranque de la campaña entrante, no hay garantías de ello.

Martín Pérez tendrá que explorar el mercado de agentes libres por tercer año seguido, luego de su salida de los Rangers de Texas al final de la temporada de 2018.

El zurdo de 29 años terminó con 4.50 de efectividad, la menor desde 2016, cuando exhibió un promedio de 4.39. Lideró a lo Medias Rojas en aperturas (12) y en innings (62), durante la zafra recortada por la pandemia de la covid-19, pero sus promedios de ponches (6,7) y boletos (4.1) fueron deficientes.