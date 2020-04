Bate de Lou Gehrig se vendió por más de 1 millón de dólares

Un bate utilizado por la leyenda de los Yanquis de New York Lou Gehrig, que data del 1922, fue vendido por 1 millón 25 mil dólares por la empresa Heritage Auctions en Dallas, la semana pasada.

La casa de subastas inicialmente tenía el artículo para subastarlo en el lote de febrero con una reserva de $ 950.000. El bate no cumplió con la reserva, pero Chris Ivy, director de subastas deportivas en Heritage, dijo que un comprador privado entró después de la subasta para comprar el artículo.

"Habíamos estado discutiendo el bate (con el comprador) durante varias conversaciones en las últimas dos semanas", dijo Ivy. "Decidió apretar el gatillo la semana pasada y hacer la compra".

El bate había cambiado de manos de forma privada antes de esta venta, pero nunca antes había sido vendido públicamente o en una subasta.

Ivy dijo que este es el bate de Gehrig más importante en su carrera porque es uno que envió a Hillerich & Bradsby, que hizo bates para Louisville Slugger, cuando se unió a los Yankees en 1924. Gehrig lo envió para que se utilizara como modelo para los otros bates que la empresa produjera para él.

"Él envió este bate de regreso y dijo: 'Me gustan las especificaciones, me gusta la longitud, me gusta el peso y me gusta cómo se creó este bate en la fábrica'", dijo Ivy. "Entonces lo envió de vuelta, que es cuando lo crearon el 22 de abril de 1925, y les dijo que este es el bate que quiero que utilicen para crear mis futuros bates".