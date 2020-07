Bartomeu: Messi seguirá muchos años en el Barcelona

El argentino "no se irá hasta que se jubile", afirmó el presidente del equipo azulgrana.

Por: Agencias 10:43 AM / 07/07/2020

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que Lionel Messi "seguirá muchos años" en el equipo y dio por hecho que Quique Setién "será el entrenador del Barça la próxima temporada".

"Messi siempre ha dicho que se quiere retirar en el Barcelona y estoy convencido que será así" relató el presidente azulgrana, que sin entrar en detalles respecto al frenazo del jugador con su renovación aseguró que ve al crack argentino "con voluntad de seguir" y solventó que su permanencia en el Barça "irá más allá del final de mi mandato... Aún jugará muchos años aquí".

"Messi no se irá hasta que se jubile. He hablado con él, pero no de este tema porque no me preocupa y sé, sabemos en el club, que Leo seguirá", reafirmó en entrevistas con Catalunya Ràdio y RAC1.

SETIÉN, SEGURO



El presidente del Barça también quiso mostrarse concluyente en su apoyo al DT Quique Setién, argumentando que el cambio en el banquillo en enero "era necesario" y mostrándose "muy satisfecho" con la labor del nuevo entrenador.

"No me arrepiento de la salida de Valverde porque era necesario un cambio en el banquillo" resaltó Bartomeu y recordando el despido del extécnico en enero, mostrándose "satisfecho" de la elección de Quique Setién "porque ha traído nuevos aires y nuevas ideas al equipo".

Más aún, y ante los crecientes rumores de las últimas semanas respecto a la continuidad del entrenador cántabro, solventó que Setién "continuará" en el banquillo más allá del final de esta temporada.

"Estoy contento de la evolución del equipo a pesar de los últimos empates" reafirmó el dirigente, quien destacó que "en los dos últimos partidos ya se ha visto una mejor imagen y confío en que se siga así... Si no ganamos la Liga, después queda por delante la Champions", mostrando una absoluta confianza en la labor del entrenador a pesar de que, no es un secreto, el club rastrea el mercado, ya sea en clave cercana o a medio plazo.

"Setién tiene contrato" repitió Bartomeu, proclamando que "no peligra ante la próxima temporada".

LAUTARO Y EL MERCADO



No fue, para nada, tan claro al responder acerca del interés del club azulgrana por Lautaro Martínez, echando balones fuera y concluyendo en su discurso que el fichaje del jugador argentino está en el aire, de la misma manera que las operaciones que puedan existir en el mercado.

"Está claro que algo habrá que hacer al acabar la temporada. Ya se verá, pero lo que está claro es que debería ser por medio de intercambios y primero es ver si el Inter lo quisiera vender" convino, sin especificar qué jugadores pudieran entrar en la negociación con el club italiano.

No será, de todas maneras, un mercado al uso por la situación de la pandemia del coronavirus y Bartomeu lo resaltó de forma especial.

"Siempre quieres tener a los mejores jugadores pero en esta situación actual es muy difícil y no preveo grandes cambios en la plantilla. Hay que adecuarse a esta nueva situación económica y pienso que hasta 2022, 2023 no se volverá a una situación normal".

Se felicitó por el fichaje de Miralem Pjanic, resaltando que el Barcelona "hace muchos años que le quería", resaltando que el bosnio "es un gran jugador que nos aportará mucha calidad, con un rendimiento inmediato".