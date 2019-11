Bardet correrá el Giro y no el Tour en 2020

AFP

El francés Romain Bardet (AG2R La Mondiale), dos veces presente en el podio final del Tour, anunció este miércoles que renuncia a la Grande Boucle en 2020 para privilegiar el Giro y las dos grandes citas de la segunda parte de la temporada, los Juegos de Tokio y el Mundial.

Segundo en 2016, tercero en 2017, el francés de 29 años explicó la decisión por su voluntad de abrirse a "nuevos horizontes", durante una concentración de su equipo en Vaujany, en los Alpes.

En el Tour pasado, ganó el Premio de la Montaña, pero quedó lejos de los primeros, para terminar en la plaza 15 de la clasificación general.

"No ha sido simple renunciar al Tour de Francia, que me ha dado tanto y que es una carrera que me gusta profundamente", declaró Bardet, vencedor entre 2015 y 2017 de tres grandes etapas de montaña. "Pero era mejor abrir un paréntesis en la bonita historia que me liga a esta carrera, para volver mejor el año próximo".

El ciclista francés, que no ha corrido desde el final del Tour de Francia, retomará la competición en el Tour Down Under en Australia, del 21 al 26 de enero, antes de correr en Francia el Tour del Var y de los Alpes-Maritimes (20-23 de febrero) y después Boucles Drôme-Ardèche (29 de febrero al 1 de marzo).

Después podría participar a principios de marzo en la Strade Bianche, la clásica italiana en la que fue segundo en 2018.