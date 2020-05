Bale está “interesado” en jugar en EE UU cuando deje el Real Madrid

El delantero galés, de 30 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022.

Por: AFP 11:00 AM / 01/05/2020

El galés Gareth Bale estaría interesado en jugar la Major League Soccer (campeonato estadounidense de fútbol) cuando abandone el Real Madrid, declaró en una entrevista en 'Hat-trick podcast presented bu ICC'.

“Realmente me gusta la liga” estadounidense, declaró la estrella galesa. “Creo que ha crecido mucho en estos años. Cuando vamos allá en pretemporada y jugamos contra ellos los partidos son complicados, el nivel ha mejorado mucho. Los clubes han mejorado, las infraestructuras y los estadios también”, dijo.

“Creo que es una de las ligas 'top' y que sigue creciendo. Pienso que muchos jugadores quieren ir ahora a estados Unidos a jugar. Definitivamente, estaría interesado en ello”, añadió al ser preguntado si querría acabar jugando en la MLS.

Bale no ha tenido continuidad esta temporada y no ha sido pieza básica de los esquemas de Zinedine Zidane y ya el pasado verano (boreal) estuvo cerca de marcharse al club chino Jiangsu Suning, aunque finalmente la operación no se materializó y se quedó en Madrid.

No obstante, el fichaje de Bale es muy complicado para cualquier club estadounidense desde el punto de vista económico. El delantero, de 30 años, tiene contrato con el Real Madrid hasta 2022 y cobra unos 30 millones de euros anuales (33 millones de dólares) libres de impuestos.

En la entrevista, Bale también se refirió a la bandera que exhibió el pasado mes de noviembre tras la clasificación de su selección para la Eurocopa-2020 en la que se podía leer 'Gales. Golf. Madrid. En ese orden", refiriéndose a las prioridades del jugador y que tanta polémica provocó en España.

“Simplemente estábamos bromeando (...) Estábamos todo el equipo de celebración y no voy a dejar de saltar con mis compañeros. Era un poco en broma, diversión”, explicó.

Bale trata de mantenerse en forma pese a estar confinado en Madrid por la pandemia del nuevo coronavirus, a la espera de si el campeonato español se reanuda y finaliza las jornadas que restan en junio.

“Cada 15 días, el club nos envía dos semanas de programas” con ejercicios físicos “que puedes cambiar un poco para hacer más o menos según se sienta tu cuerpo, pero es una pauta que seguimos lo mejor que podemos para tratar de estar preparados cuando llegue el momento” de reanudar la competición.