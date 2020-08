Atlanta sacó del róster al zuliano Jhoulys Chacín

En su lugar, el equipo le abrió un cupo al zurdo Chris Rusin. El venezolano aspiraba a ocupar la vacante del "Rey" Félix en la rotación de los Bravos.

Por: Agencias 10:53 AM / 03/08/2020

Los Bravos de Atlanta designaron para asignación al picher venezolano Jhoulys Chacín, con la intención de abrirle un cupo en el roster al zurdo Chris Rusin, anunció el club el sábado 1 de agosto.

Chacín, que había firmado por un año justo antes del inicio de la temporada, después de ser dejado libre por los Mellizos de Minnesota, fue castigado el viernes 31-J en el encuentro contra los Mets de Nueva York. En 1.1 innings, el zuliano encajó cinco hits y cuatro carreras limpias, con dos boletos y dos ponches.

Fue su segunda salida, luego de un promisorio debut en el que aisló un imparable y un pasaporte en 3.1 entradas, el 26 de julio.

“Necesitábamos más profundidad y no iba a estar disponible (el sábado)”, explicó el mánager Brian Snitker a The Atlanta Journal-Constitution, sobre el movimiento “Algunos de nuestros abridores no han ido lejos y hemos usado mucho a los muchachos (del bullpen). Aunque hemos hecho un buen trabajo de no sobrecargar a nadie, necesitábamos un brazo fresco”, añadió, según informó en su portal la Lvpb.

La rotación de Atlanta promedia menos de cinco innings por juegos (40.2 IP en 9 JJ) y los relevistas habían cubierto hasta el sábado 38.1 entradas (más de 4.0 IP por desafío).

El zuliano Chacín, de 32 años, se unió a los Mellizos a febrero, mediante un pacto de Ligas Menores, con la intención de competir por el quinto puesto en la rotación. Pero luego del paro generado por la crisis sanitaria de la covid-19, los planes de los Mellizos cambiaron y su presencia se hizo prescindible.

Era posible que el veterano tirador ocupara la vacante que había dejado Félix Hernández en la rotación, tras optar no lanzar en 2020. Sólo que Atlanta armó su cuerpo de abridores con Max Fried, Mike Soroka, Sean Newcomb, Mike Foltynewicz, que fue enviado al campo de entrenamientos alterno, y Kyle Wright. Por lo que Chacín fue enviado al bullpen, tomando en cuenta el apretado calendario del equipo, que está en medio una cadena de 20 encuentros sin pausa. El experimento con Chacín termino el viernes.