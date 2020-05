Arturo Vidal: "Quedan once finales"

"Ha sido una alegría increíble volver a los entrenamientos. Estos dos meses encerrados fueron bastante largos", expresó Vidal.

Por: EFE 08:40 AM / 30/05/2020

El centrocampista chileno del Barcelona, Arturo Vidal, aseguró este sábado 30 de mayo que los once partidos de Liga que restan "van a ser 11 finales" y que la plantilla tiene claro que "serán muy difíciles" de ganar.



"No tenemos que confiarnos, debemos pensar en ganar y hacerlo de la mejor forma", afirmó Vidal en una entrevista difundida por el club catalán.



Si el Barça se alza de nuevo con el título, el centrocampista azulgrana ganaría su novena Liga consecutiva. "Sería un sueño. Lograr un palmarés con tantas copas es muy complicado, pero aún me siento bien para seguir luchando y ganando trofeos. Pocos jugadores lo han hecho en la historia y me siento orgulloso, espero ganar aquí la novena con el Barcelona", manifestó.



Tras el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, la plantilla azulgrana, poco a poco, ha regresado a la normalidad, algo que Arturo Vidal celebra.



"Ha sido una alegría increíble volver a los entrenamientos. Estos dos meses encerrados fueron bastante largos. Uno disfruta mucho cuando está en el campo con los compañeros, son experiencias muy lindas de vivir. Ahora estamos volviendo y estamos muy bien. Afrontamos unos meses muy importantes", señaló.



Además, el internacional chileno recordó que este parón ha permitido a su compañero Luis Suárez recuperarse de su intervención de rodilla: "Para nosotros es muy importante recuperar a Luis y a los lesionados porque van a ser dos meses intensos con muchos partidos seguidos. Necesitamos estar al 100% para las dos competiciones que nos quedan".



Vidal, eso sí, asume que en los próximos meses habrá que pelear por más títulos con los estadios vacíos. "Me gusta conectar con el público, me siento bien y con mucha alegría y garra, pero tenemos que adaptarnos", concluyó con resignación.