Antiguas disputas salariales resurgen en MLB para reiniciar la temporada

Esta propuesta llega cinco días después del plan de la MLB para una temporada de 82 juegos con recortes salariales adicionales que dejarían a cada jugador recibiendo entre el 23 y el 47% de su salario original.

Por: AP 07:00 AM / 03/06/2020

Los dueños y jugadores de béisbol han vuelto a formarse, el tipo que se mostró en el último medio siglo durante ocho paros laborales llenos de disputas salariales.

Los jugadores propusieron reanudar el deporte en la pandemia de coronavirus con una temporada regular de 114 juegos y salarios prorrateados , dejando a cada jugador con aproximadamente el 70% de lo que estaba programado para ganar.

Esa propuesta se hizo el domingo 31 de mayo, cinco días después del plan de la Major League Baseball para una temporada de 82 juegos con recortes salariales adicionales que dejarían a cada jugador recibiendo entre el 23 y el 47% de su salario original, y los mayores ganadores aceptarían los recortes más grandes.



MLB afirma que se perderían $ 640,000 adicionales con cada juego adicional de la temporada regular jugado. El sindicato ha dicho que no cree en esos cálculos y en una MLB esperada para obtener más documentos y datos económicos .

El comisionado de béisbol Rob Manfred discutió el próximo movimiento con los propietarios el lunes.

Si se reanudan los entrenamientos de primavera a mediados de junio, seguido del día de apertura a principios de julio, la próxima semana habrá que llegar a un acuerdo.

Los jugadores y los clubes acordaron el 26 de marzo "completar la temporada de campeonato 2020 más completa y la postemporada que sea económicamente factible", de acuerdo con tres disposiciones:

- no hay restricciones gubernamentales para jugar frente a los fanáticos en los estadios de béisbol de temporada regular

- no hay restricciones de viaje relevantes en los EE. UU. y Canadá

- Manfred determinó, después de consultar con el sindicato y los expertos médicos, que no hay riesgo para los jugadores, el personal o los fanáticos de jugar con los fanáticos en los 30 estadios de temporada regular, siempre que MLB y el sindicato "discutan de buena fe la viabilidad económica de jugar juegos en ausencia de espectadores o en sitios neutrales sustitutos apropiados ".

Los jugadores dicen que el acuerdo del 26 de marzo cubrió los salarios y no están obligados a volver a tratar el tema. MLB dice que lo son si el plan es usar estadios vacíos, que es la intención actual.

Algunos jugadores, especialmente el ex ganador del premio AL Cy Young Blake Snell , han dicho que no vale la pena jugar por menos. Algunos funcionarios de la gerencia han dicho que los equipos deberían ofrecer un horario muy corto, quizás tan corto como 50 juegos.

La desconfianza entre muchos está en su nivel más alto desde la huelga de 1994-95 , el último de los ocho paros que comenzaron en 1972. Abundan las razones.

SALARIOS

Los salarios han sido bastante estables durante cinco años durante un tiempo que se estima que los ingresos aumentaron a una tasa anual del 4%, una señal del acuerdo de negociación colectiva acordado en noviembre de 2016 que ganó más para los clubes que para el sindicato.

Las nóminas totalizaron $ 4.08 mil millones en 2016, según cifras compiladas por la oficina del comisionado que incluyeron salarios de temporada, acciones prorrateadas de bonos de firma, bonos ganados, compras de opciones y pago de terminación. Las nóminas se han mantenido en un estrecho rango histórico desde entonces: $ 4,24 mil millones en 2017, $ 4,23 mil millones en 2018, $ 4,22 mil millones en 2019 y $ 4,21 mil millones este año, según los totales a partir del congelamiento de la lista del 28 de marzo.

La lentitud de los mercados de agentes libres después de las temporadas 2017 y 2018 despertó la ira de los jugadores, y un mercado más regular en la temporada baja pasada no ha calmado a los jugadores ni al personal del sindicato.

Tanque / Reconstruncción

Los jugadores están furiosos por lo que llaman tanking y los clubes llaman reconstrucción. Consideran que los equipos no competitivos son malos para toda la industria, lo que lleva a una disminución de la asistencia en cada una de las últimas cuatro temporadas.

Manfred dice que cada club hace su propio juicio sobre si puede competir, y los clubes están utilizando el sistema para su ventaja cuando descartan a veteranos, reconstruyen con selecciones de draft y jóvenes internacionales, y luego compiten nuevamente. Los títulos de la Serie Mundial de Kansas City en 2015 y Houston en 2017 se señalan como ejemplos.

El sindicato presentó una queja en febrero de 2018 alegando que los Miami Marlins, los Atléticos de Oakland, los Piratas de Pittsburgh y los Rays de Tampa Bay no utilizaron el dinero de reparto de ingresos recibido correctamente. El contrato laboral especifica que un equipo debe usar el dinero "en un esfuerzo por mejorar su desempeño en el campo".

MLB ha defendido a los equipos, diciendo que el dinero se puede usar en otras áreas además de la nómina de las grandes ligas: los fichajes de aficionados y el personal de las ligas menores son solo dos ejemplos. Manfred ha señalado que Oakland llegó a los playoffs en 2018 y Tampa Bay el año pasado.

Manipulación del tiempo del servicio

Los jugadores acusan repetidamente a los clubes de manipular su tiempo de servicio para retrasar la elegibilidad de la agencia libre y el arbitraje salarial.

El árbitro Mark Irvings negó una queja de Kris Bryant contra los Cachorros, y aceptó la justificación del ejecutivo de Chicago Theo Epstein por retrasar el debut del tercera base al comienzo de la temporada 2015. Irvings escribió que no había pruebas de "un motivo nefasto" y que el sindicato no pudo probar "mala fe para enmascarar la manipulación del tiempo de servicio". No dictaminó si la manipulación del tiempo de servicio era permisible en cualquier circunstancia.

Manfred mantiene que las decisiones de la lista son un derecho del club.