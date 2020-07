Andrés Lichtveld: “Ha sido una temporada histórica para nuestro fútbol”

El periodista venezolano es presentador del programa Entre Rounds que se inició este año junto a figuras como Érik “Goyito” Pérez y Eduardo “Balú” Vargas.

Andrés Lichtveld, periodista venezolano especializado en deportes y fundador del portal web Idioma Fútbol, conversó con este medio sobre varios temas de la situación actual del balompié internacional y el difícil momento que atraviesa debido a la pandemia.

Lichtveld, quien reside desde hace tres años en Miami, Estados Unidos, donde actualmente se desempeña como presentador de un show llamado Entre Rounds, que hace junto a conocidas figuras como el peleador Érik "Goyito" Pérez y el matchmaker Eduardo “Balú” Vargas, dio su opinión con respecto a temas como la cancelación Balón de Oro, las dudas sobre si habrá o no premio The Best y el parón de las ligas de fútbol.

Aunque su ocupación actual se inclina un poco más hacía el deporte de combate, tal y como lo demuestra en su programa donde habla sobre MMA, experiencia que le ha permitido tener una visión mucho más amplia sobre el deporte según contó a este medio, Lichtveld también es amante, conocedor y sostiene un proyecto en el que narra a través de su portal Idioma Fútbol el acontecer del fútbol internacional, además de resaltar la actualidad del balompié venezolano con Idiomafutve.

Andrés Lichtveld (derecha) conversa con el periodista deportivo español Tomás Roncero.

En cuanto a la situación del fútbol actual, Lichtveld señaló que “este año no ha sido regular”, por lo que considera “lógico” que un evento que otorga el premio más importante a nivel individual de este deporte haya sido suspendido de manera definitiva.

“Creemos que un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario”, así informaba el pasado 19 de julio a través de su sitio web y redes sociales el grupo L’Équipe de la revista France Football la cancelación del Balón de Oro 2020.

Por primera vez desde su creación en 1956, el futbolista más destacado del año no recibirá el premio, y tratándose de un evento de tal calibre, no podía ser otro sino el 2020 el año donde el sueño dorado diera su primera pausa.

— ¿Considera que ha sido una decisión acertada de la revista France Football de cancelar el Balón de Oro para este año y por qué?

— Están en su derecho de tomar esta decisión y hay bases porque es un premio que se ha venido entregando con más de 60 años de tradición, y el 2020 no ha sido un año regular, como el resto.

Las competiciones como las conocemos, han cambiado notablemente para poder finalizar la temporada, otras no han podido avanzar en el calendario.

Sería injusto entregar un premio, que se basa en la comparación, en una situación donde no todos los jugadores están en plena actividad y disputando partidos.

Ha sido un año donde hay más dudas que certezas, no sabemos qué se va a estar disputando en diciembre, que es la fecha cuando generalmente se entrega el premio.

— Apartando a Messi y Cristiano, hay otros jugadores que han hecho una gran temporada, ¿cuál de estos jugadores cree que le afecta más esta decisión y por qué?

— Robert Lewandowski estaba en un año con gran potencial para conquistar el premio, y todo iba a depender de qué tan lejos llegara en la Liga de Campeones, para ser el máximo candidato.

Otro caso notable es el de Karim Benzema, y tiene un peso importante, guió al Real Madrid a ganar La Liga, luego de una de las peores temporadas de la historia. De igual forma, mucho iba a determinarlo su campaña en la Champions League.

— ¿Es un buen momento para que la Fifa tome el protagonismo con su premio The Best o también debería ser cancelado?

— Conociendo a la Fifa, y si el escenario lo permite, intentará hacer lo que pueda para celebrar el premio The Best, tomando en cuenta la ausencia del Balón de Oro, y más aún, todo lo que repercute en ganancias.

En un marco histórico como este, una ceremonia de ese tipo tendría un impacto considerable, en muchos aspectos, y sería un momento histórico en el fútbol.

— ¿Considera que el parón de las ligas más importantes de Europa alteró significativamente los resultados de las últimas jornadas?

— De eso no cabe duda, unos se vieron afectados, y otros beneficiados. Un ejemplo es el Real Madrid, que tuvo el tiempo de pausa a favor, para recuperar elementos importantes como Eden Hazard y Marco Asensio.

Otros equipos que venían motivados y consiguiendo resultados, perdieron el momento y no lograron retomar el ritmo.

Lo que dio un cambio considerable al fútbol fueron los cambios, y más importante aún, los partidos a puerta vacía. Hemos visto un nivel técnico por encima del promedio, los jugadores juegan más enfocados.

— ¿Cómo evalúa la participación de Machís y Herrera en el Granada de España durante la campaña?

— Ha sido una temporada histórica para nuestro fútbol, con Machís siendo uno de los cinco máximos productores latinoamericanos de la liga, tomando en cuenta la suma de goles y asistencias.

El trabajo de Herrera ha sido notable, ha mostrado madurez y carácter frente a rivales de peso, sin importar su joven edad. Defensiva y ofensivamente, Yangel Herrera se mostró como uno de los mejores mediocentros del continente en el futuro.