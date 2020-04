Analizan jugar toda la temporada de Grandes Ligas en Arizona, sin público

Los juegos comenzarían en mayo o junio. La idea tiene el apoyo de funcionarios de salud pública de alto nivel.

Por: AFP 12:02 PM / 07/04/2020

Las Grandes Ligas de béisbol (MLB) y el sindicato de jugadores están estudiando un plan que podría permitir comenzar la temporada en mayo con todos los equipos concentrados en el estado de Arizona, donde se jugaría en estadios sin público, reportó Espn este martes 7-A.

Según dijeron fuentes no identificadas a la cadena, la idea tiene el apoyo de funcionarios de salud pública de alto nivel que creen que las 30 franquicias de la MLB podrían operar minimizando los riesgos de la actual pandemia de Covid-19.

La temporada regular de la MLB, que consta de 162 partidos por equipo, debía haber comenzado el 26 de marzo pero fue suspendida ante la emergencia sanitaria que vive Estados Unidos por el nuevo coronavirus.

Bajo este plan preliminar, los juegos se disputarían en estadios al aire libre del área de Phoenix donde muchos equipos de la MLB suelen llevar a cabo sus entrenamientos de primavera y en el Chase Field, la cancha con techo retráctil de los Arizona Diamondbacks.

Jugadores, entrenadores, mánagers, árbitros y otras personas involucradas en la organización de los partidos estarían resguardados en hoteles de la zona, permaneciendo en relativo aislamiento y desplazándose únicamente a los estadios.

"Como un entrenamiento"

Jugar en estadios vacíos "es una experiencia completamente diferente", dijo a Espn la estrella retirada de la MLB y comentarista de televisión Alex Rodríguez. "Creo que estaría bien para la televisión, pero en el campo sería como un juego de entrenamiento de primavera".

Según el reporte, oficiales de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) y de los Institutos Nacionales de Salud habrían mostrado su apoyo a un plan que implicara un estricto aislamiento y distanciamiento social, que ofrecería una importante distracción a millones de estadounidenses que se ven forzados a quedarse en casa por los riesgos de la pandemia.

El informe señala que algunos de los funcionarios ven más realista una apertura de la temporada en junio.

En cabeza de las necesidades para desarrollar este plan está la de incrementar el número de tests de coronavirus disponibles que puedan dar resultados rápidamente, sin que ello impacte en el acceso general del público a estas pruebas.

Otros retos son las altas temperaturas que se alcanzan en el área de Phoenix entre junio y septiembre y la necesidad de que los jugadores respeten las distancias de seguridad entre ellos lo cual, señala el reporte, podría solventarse si los beisbolistas se sentaran a lo largo de las gradas vacías en lugar de en los banquillos.

En un comunicado divulgado este martes 7-A, la MLB enfatizó, sin embargo, que no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre este plan.

"Aunque hemos contemplado la idea de realizar partidos en una sede en particular como posible alternativa, no se ha llegado a ninguna determinación sobre esa opción ni hemos fijado un plan detallado. Hemos estado en comunicación con los oficiales del gobierno y de la salud pública, pero no hemos buscado ni hemos recibido el visto bueno de los líderes federales, estatales, locales ni del Sindicato de Jugadores para poner en marcha ningún plan", indica el pronunciamiento.