Amazon lanzará la serie Fernando el 25 de septiembre

Por: EFE 08:40 AM / 12/09/2020

El doble campeón mundial de Fórmula Uno Fernando Alonso, el exdelantero campeón del mundo y dos veces campeón de Europa Fernando Torres y la campeona olímpica y mundial de bádminton Carolina Marín protagonizan las principales apuestas documentales en video de la plataforma Prime Video de Amazon.



La serie Fernando, sobre la última temporada del piloto asturiano, el documental Fernando Torres: el último símbolo, la serie Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo,' o la segunda temporada de la serie sobre LaLiga de fútbol Six Dreams: Back to win (Seis sueños: volver a la victoria) son algunos de los grandes estrenos que lanzará la plataforma en el próximo mes.



"Estamos emocionados porque van a coincidir una cantidad de programas con los que tenemos muchas expectativas". Amazon Prime ha crecido de forma extraordinaria, en todo el mundo tenemos más de 150 millones de suscriptores, y gracias a la contribución de Prime Vídeo, que añade un gran catálogo de series y películas para que todos nuestros miembros sientan que hay un contenido para ellos", explicó el responsable de contenidos en vídeo para España de la plataforma, Ricardo Carbonero, en un acto telemático.



Además de estos lanzamientos, el ejecutivo de la plataforma audiovisual del gigante del comercio electrónico adelantó que antes de final de año presentarán un documental sobre el décimo aniversario del triunfo de la selección española en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que contarán con imágenes inéditas.



"Es un documental muy en la línea de Luis, el sabio del éxito (documental de la Federación Española de Fútbol sobre la Eurocopa de 2008 distribuido en Prime Vídeo). Se han grabado momentos en los que ni siquiera los jugadores y técnicos sabían que se estaba grabando. Vamos a entender cómo los astros se alinearon para conseguir esa hazaña", adelantó Carbonero.



En 'Fernando Torres: el último símbolo', que se lanzará el 18 de septiembre, se repasa la carrera del exdelantero internacional español, símbolo del Atlético de Madrid y exjugador del Liverpool y el Chelsea ingleses, el Milán italiano o el Sagan Tosu japonés, donde se retiró hace un año.



"El mayor reto sin duda ha sido abrirme a una cámara para contar cosas que nunca había contado, cómo he vivido yo momentos muy buenos, muy malos, con detalles personales y pensamientos que uno tiene y no comparte cuando está en activo por evitar una polémica", explicó Torres durante el acto.



La serie Fernando, cuya salida está prevista para el 25 de septiembre, refleja el último año de la carrera de Fernando Alonso, con desafíos como el Mundial de Resistencia o el Rally Dakar. El representante de Prime Video adelantó que tendrá una segunda temporada, con el regreso del asturiano a la Fórmula Uno.



"Podréis ver el sacrificio y exigencia del gran reto de participar en esta competiciones y espero que disfrutéis, porque la segunda temporada será más emocionante, voy a volver a la Fórmula Uno de la mano de Renault, que es un sueño, y será increíble", dijo el piloto ovetense a través de un video enviado para el acto.



En la segunda temporada de Six Dreams, que estará disponible el 2 de octubre, serán protagonistas el delantero del Betis Borja Iglesias, el excentrocampista del Villarreal Santi Cazorla, el entrenador del Levante Paco López, el exgerente del Atlético de Madrid y director general del Getafe Clemente Villaverde, el exconsejero delegado del Mallorca Maheta Molango y el delantero Aritz Aduriz, que relatará su última temporada como profesional.



"Fue un año duro y bonito a la vez. Está claro que se va a ver bastante la crudeza del fútbol y las cosas tan gratificantes y bonitas que nos da a la vez", señaló a través de una conexión por videoconferencia el exdelantero internacional y leyenda del Athletic Club, que se lesionó gravemente en la temporada de su despedida.



La serie documental sobre la campeona olímpica y mundial de bádminton onubense Carolina Marín, titulada con su lema 'Puedo porque pienso que puedo' se podrá ver en la plataforma el 9 de octubre, con el relato de la última temporada en el que se recoge su grave lesión de rodilla y el esfuerzo de la recuperación.



"Se me ponen los pelos de punta al ver las imágenes. Me ha hecho revivir muchos momentos que se nos olvidan. Ha sido un trabajo muy duro por nuestra parte, las horas que hemos dedicado, el equipo que hay detrás y las cosas que han sacado a la luz... Es un resumen de mi vida en dos horas", valoró Marín desde el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde prepara su regreso a la competición.



El ejecutivo de Prime Video España también anticipó que el próximo año lanzarán una docuserie sobre la Rafa Nadal Academy que el tenista español tiene en Manacor (Mallorca), en la que participará el doce veces campeón de Roland Garros, su tío y expreparador Toni Nadal y extenistas como Carlos Moyá y Carlos Costa.