Altuve recibió pelotazo y es abucheado tras debutar en pretemporada ante Detroit

José Altuve insistió en que desconectó a los intrusos. No pudo evitar un lanzamiento que lo rozó.

Por: AP 11:00 AM / 26/02/2020

“Fue golpeado en el pie. Eso no es nada, ¿sabes a qué me refiero? El manager de los Astros de Houston, Dusty Baker, dijo el lunes después de una victoria por 11-1 sobre Detroit en el estadio Joker Marchant, medio vacío. "No fue intencional".

Altuve fue abucheado en voz alta cuando fue presentado para su debut en los entrenamientos de primavera, aplaudió cuando golpeó y llamó a un tramposo por varios fanáticos. Una gran diferencia con respecto a los años anteriores, cuando el diminuto segunda base All-Star se encontraba entre los jugadores más populares de las Grandes Ligas.

Pero eso fue antes de que Altuve y sus compañeros de equipo de Houston estuvieran implicados en el escándalo de robo de carteles que sacudió el béisbol.

"Acabamos de escuchar mucho ruido, y eso es todo", dijo Altuve.

Altuve y sus compañeros titulares Alex Bregman, Carlos Correa y Yuli Gurriel jugaron por primera vez en la temporada de exhibición. Después de que Houston abrió la Liga de la Toronja en el estadio que comparte con los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial, esta fue la primera vez que los Astros estaban lejos de su complejo, brindando una muestra de la reacción que podrían recibir en la carretera este año.

“Estábamos enfocados en jugar béisbol. Sabemos que necesitamos ir al campo y prepararnos y prepararnos para la próxima temporada ”, dijo Altuve. "Eso es lo que estamos pensando en este momento".

En realidad, la recepción durante la visita a Tigertown USA fue bastante moderada en comparación con lo que parece ser durante la temporada regular.

"¿Qué reacción?" Dijo Correa.

Los ujieres a las llegadas tempranas en la multitud anunciada de 4.891 se desanimaron de reunirse cerca del refugio de los Astros a menos que tuvieran asientos de caja a lo largo de la línea de la tercera base.

Hecklers emitió sus voces después de la práctica de bateo, abucheó durante la introducción de las alineaciones y cada vez que Altuve, Bregman, Correa y Gurriel se acercaron al plato. Altuve también recibió algunos aplausos, cuando fue acusado de un error por lanzar un tiro de Bregman desde la tercera base en una jugada forzada.

El cuarteto recibió una nueva ronda de abucheos cuando abandonaron el juego e hicieron la larga caminata hasta la primera línea de base hasta la casa club visitante.

“Hay frustración en la base de admiradores y tienen derecho a expresar su opinión. ... Los Astros van a tener que usarlo por un tiempo, y eventualmente continuará. Pero los fanáticos van a expresar sus opiniones y tienen derecho a hacerlo ”, dijo el gerente de los Tigres, Ron Gardenhire. "Esos tipos lo entienden por allá, y se están dedicando a prepararse para la temporada".

Altuve recibió un tercer golpe llamado en una ronda de aplausos en su primer turno al bate, luego alineó a un doble RBI que silenció a la multitud en la esquina del jardín izquierdo la próxima vez.

Altuve no mostró signos de estar molesto cuando el relevista de los Tigres, Nick Ramírez, lo rozó con un lanzamiento después del bateador antes que él, Myles Straw, conectó un jonrón en la quinta entrada. El 2017 MVP de AL fue reemplazado por un corredor emergente.

Baker planeó jugar a Altuve, Bregman, Correa y Gurriel no más de cinco entradas de todos modos en la primera exhibición real en Houston desde que una investigación de las Grandes Ligas de Béisbol descubrió que los Astros rompieron las reglas al robar señales ilegalmente durante su temporada de campeonato en 2017.

Si bien la mayoría del equipo realizó el viaje de tres horas desde West Palm Beach en autobús el lunes temprano, Baker dijo que el cuadro inicial del equipo viajó el día anterior y pasó la noche en Orlando. Los jugadores establecidos rara vez hacen viajes de carretera tan largos en el campamento de entrenamiento de primavera.

"Eso les hizo más fácil presentarse aquí, y me fue más fácil decir: 'Oye, hombre, ¿quieres venir?'", Dijo Baker antes del partido, y agregó que no había tratado de preparar a Altuve, Bregman , Correa y Gurriel sobre qué esperar el lunes.

“No, no les digo nada. Puede que no haya ningún ruido ", dijo Baker. “Todo el mundo sigue anticipando el ruido, y puede que no haya ruido. Es difícil advertir a alguien que algo viene y nunca llega porque lo estarás buscando en lugar de jugar el juego. Si llega, lidia con eso. Si no, sigue adelante y vive tu vida ".

Otros dos Astros fueron golpeados por lanzamientos en las últimas entradas, aunque Gardenhire enfatizó que no fue a propósito.

Anteriormente, el lanzador abridor de Detroit, Matthew Boyd, quien avivó a Altuve en la primera entrada, dijo que no era difícil bloquear los abucheos y los gritos y se mantuvo concentrado en jugar el juego.

“Es entrenamiento de primavera. Honestamente, dejémoslo morir. Lo hecho, hecho está. Sé cómo se sienten todos, pero ahora nadie va a cambiar nada ”, dijo Boyd. “El castigo ha sido entregado, la línea trazada en la arena. Esperemos que eso lo cierre, y es mejor que todos avancen. Tienen que vivir con eso. Ese es un castigo más que suficiente.