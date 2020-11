Águilas, con el desafío de jugar fuera del 'nido' toda esta campaña

La temporada 2020-2021 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional arrancará este viernes 27-N en medio de circunstancias extraordinarias debido a la pandemia de la Covid-19. En los cuarteles generales del circuito se decidió agrupar a los clubes en dos divisiones, repartidas en el centro del país, para crear una burbuja que aísle a los peloteros y mantenga a raya los contagios.

Esas nuevas condiciones, obligarán a las Águilas del Zulia, así como a Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui, a salir de sus sedes naturales para compartir parques con Cardenales, en Barquisimeto; Magallanes, en Valencia; y Tigres, en Maracay, respectivamente. Incluso disputarán algunos encuentros en la neutralidad del estadio Forum en La Guaira.

Adaptarse será clave durante el calendario acortado y el margen de error estrecho, destaca una nota de prensa de la Lvpb.

Zulia fue el primero en mudarse, a más de 300 kilómetros del estadio Luis Aparicio El Grande de Maracaibo, el viernes de la semana pasada, y el lunes 23-N ganó 3-1 un juego de exhibición contra los pájaros rojos en el Antonio Herrera Gutiérrez.

“El equipo lució muy bien, el grupo de lanzadores hizo tremendo trabajo, incluso Silvino Bracho cerró. Atacaron la zona de strike y eso es muy importante, en un juego de pretemporada”, apuntó el mánager zuliano Rouglas Odor.

Acomodarse a las características de la casa del Cardenales será fundamental para los pitchers. La bola corre más en los jardines y, pese a que el año pasado apenas 11 jonrones salieron de los confines del cemento crepuscular, siempre es un factor que está en juego cuando acuden al plato hombres de fuerza.

“Jugar en un parque distinto, obviamente, no es lo ideal, pero no hay nada qué hacer. Es por la situación que se está viviendo en el mundo. Simplemente aceptamos el reto. Nosotros no somos los únicos. Caribes y Bravos deben también hacerlo”, enfatizó Odor.