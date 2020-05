Advierten a Mazatlán que puede perder la sede de la Serie del Caribe

"En el caso de que la Confederación del Caribe compruebe que no se cuenta con los apoyos y autorizaciones necesarias de las autoridades locales, podrá tomar la decisión de cambiar la sede de Mazatlán, notificando a la Liga Mexicana del Pacífico su eventual decisión".

Por: EFE 05:51 PM / 13/05/2020

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (Cbpc) advirtió este miércoles 13 de mayo que que la Serie del Caribe 2021 programada para celebrarse en Mazatlán (México), podría moverse si persiste el "aparente diferendo" entre el equipo profesional de esa ciudad y las autoridades municipales.



La entidad destacó en un comunicado que para celebrar la Serie del Caribe en Mazatlán debe contar con los permisos y con "todas las facilidades y apoyo por escrito del Ayuntamiento de esa ciudad mexicana.



"En el caso de que la Confederación del Caribe compruebe que no se cuenta con los apoyos y autorizaciones necesarias de las autoridades locales, podrá tomar la decisión de cambiar la sede de Mazatlán, notificando a la Liga Mexicana del Pacífico su eventual decisión".



El equipo de los Venados de Mazatlán denunció que el Ayuntamiento de esa ciudad ocupó a principios de abril pasado el estadio que utiliza como sede y que las autoridades municipales no han accedido a devolver su administración al equipo.



"La Serie del Caribe es un evento cuya propiedad es única y exclusivamente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (Cbpc) que otorga un mandato a una liga miembro para que organice el evento y está a su vez otorga una autorización a un equipo integrante de dicha liga para que la organice en su plaza", afirmó la entidad.



La Cbpc agregó que ese mandato de organización se desarrolla mediante un mutuo acuerdo entre las ligas miembros de la Confederación del Caribe, siempre bajo el entendido de que la máxima autoridad es el Comisionado del Caribe.



Es de observar que al otorgar la Confederación del Caribe una sede de Serie del Caribe, el operador y el club donde se aloja la ciudad sede debe contar con la debida concesión del estadio en donde se realizará la serie, lo cual es obligatorio para evitar eventuales problemas, antes y después del evento, dijo el documento.



"Desde la perspectiva anterior, bajo ninguna circunstancia la Serie del Caribe puede ser operada por organizaciones, entidades o grupos que no sean miembros de la Confederación del Caribe", advirtió la confederación.



La Confederación del Caribe tiene programada una asamblea estatutaria en el mes de junio, en la que tratará todo lo concerniente a la Serie del Caribe en curso y en la cual se determinará si se cuenta con la seguridad para que el evento sea celebrado en Mazatlán en el 2021, dijo el documento.



La Serie del Caribe se celebra cada año en ciudades de los países miembros de la Cbpc, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México, así como en las de naciones invitadas como Panamá.



También Cuba ha regresado como invitado al evento anual, pero este año no participó por problemas de visado, según alegó la confederación.



La más reciente Serie del Caribe se celebró en febrero pasado en el estadio Hiram Birthon de San Juan, Puerto Rico, donde los Toros del Este dominicanos se llevaron la corona.