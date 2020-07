Acuña irá por otro hito ofensivo esta temporada de 60 juegos

El criollo podría convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia con 80 jonrones y 70 bases robadas antes de cumplir 23 años.

Aun en una temporada regular de apenas 60 juegos, Ronald Acuña Jr. podría unirse a Alex Rodríguez, Mike Trout y Andruw Jones como los únicos jugadores en la historia de Grandes Ligas con al menos 80 jonrones y 70 bases robadas a sus 22 años o menos.

Acuña ya le hace compañía a Rodríguez, Trout y Ken Griffey Jr. como los únicos jugadores con al menos 60 bambinazos y 50 estafadas con 21 años o menos. Ahora el venezolano pretende aprovechar al máximo una campaña que fue abreviada por la pandemia del coronavirus.

“Me he sentido bien”, dijo Acuña. “Siempre me mantuve entrenando desde el paro del Spring Training. Siempre me mantenía entrenando todos los días”.

El mánager de los Bravos, Brian Snitker, dijo hace poco que Acuña lucía más corpulento y fuerte que cuando se suspendieron los entrenamientos primaverales en marzo.

El jardinero de 22 años pasó parte de los últimos meses entrenando con el intermedista curazoleño Ozzie Albies, que en febrero reveló que Acuña aspiraba a una temporada de 50-50.

Quizás convertirse en el primer jugador en la historia con 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada sea una meta descabellada. Pero a estas alturas de su carrera, Acuña, quien el año pasado se quedó tres bases robadas corto de lo que hubiese sido la quinta campaña 40-40 en la historia de las Mayores, puede soñar en grande.

Entonces, ¿debe ahora la meta ser una campaña del 20-20? Si eso parece improbable, debemos recordar que hace un año, Acuña se unió a Rodríguez (1998), al boricua Carlos Beltrán (2004) y al dominicano Alfonso Soriano (2006) como los únicos jugadores en los últimos 25 años con al menos 20 vuelacercas y 20 bases robadas en un tramo de 60 juegos.

¿Probable? Quizás no. Pero parece insensato descartar dicha meta tratándose de Acuña, quien en los primeros 267 juegos de su carrera suma 67 cuadrangulares y 53 estafadas.

¿Hasta dónde podrían llegar esos números en una temporada de 60 juegos?

Dado que se espera que Acuña vuela a encabezar el orden ofensivo de Atlanta, tomaremos en cuenta que promedió 4.72 visitas al plato luego de regresar al puesto de primer bat después de las primeras seis semanas de la temporada. También se voló la cerca una vez cada 17.4 visitas al plato.

De conectar jonrones el mismo ritmo este año, Acuña terminaría con 16 bambinazos, para sumar 83 de por vida. Dieciséis jugadores han empalmado 80 cuadrangulares o más antes de cumplir 23 años. Dicha lista la encabezan Mel Ott (115) y el ex tercera base de los Bravos Eddie Mathews (112).

El total de estafadas de Acuña aumentó bastante el año pasado, ya que el venezolano se robó 24 bases en sus últimos 64 compromisos. Si produce a ese paso en el 2020, terminaría el año con 22 estafadas para sumar 75 de por vida.

Jugadores con 80 jonrones y 70 bases de robadas antes de cumplir 23 años

Alex Rodríguez: 106 HR, 97 bases robadas

Mike Trout: 98 HR, 102 bases robadas

Andruw Jones: 80 HR, 74 bases robadas

Aunque Acuña podría generar mucho alboroto con su talento este año, tendrá que controlar sus emociones como todos los jugadores con el fin de cumplir con los protocolos de distanciamiento social. Pero el joven jardinero parece entender que vale la pena hacer algunos sacrificios en ese sentido con tal de protegerse él mismo y a las personas que lo rodean.

“Es un poco incómodo porque nosotros no estamos acostumbrados a este proceso”, dijo Acuña. “Es una prueba de la vida, como quien dice, porque nadie estaba preparando para esta cosa que está pasando en el mundo entero. Uno tiene que cuidarse y como quiera también tiene que venir a jugar. Pero primero está la salud y la familia. Hay que mantenerse precavido”.