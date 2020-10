Acuña: "Los Marlins me pegan porque no me pueden sacar out"

El criollo recibió un pelotazo después de abrir el juego con jonrón y celebrar con un 'bat flip'. Los Bravos ganaron 9-5 a Miami este martes 6-O.

Por: Agencias / Fotos AP 09:03 AM / 07/10/2020

Las batallas de Ronald Acuña Jr. con los Marlins continuaron este martes 6-O en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el Minute Maid Park, luego de que el jardinero venezolano conectara otro jonrón contra los de Miami abriendo el partido y recibiera en su siguiente turno un pelotazo.

En ese juego -que finalmente ganó Atlanta 9 por 5- Acuña se convirtió en el jugador más joven que inicia un partido de postemporada con un cuadrangular. Posteriormente, celebró el batazo de 428 pies al bosque central contra el dominicano Sandy Alcántara con un bat flip de rutina.

Cuando entró a la caja de bateo nuevamente en el tercer inning, Acuña fue golpeado en la cadera izquierda por una recta de 97,5 mph de Alcántara. Acuña se compuso, dio unos pasos en dirección al montículo y fue interceptado por el árbitro Andy Fletcher.

Las bancas de los equipos se vaciaron en medio del terreno, pero el incidente no pasó a mayores.

Después del juego, Acuña mandó un mensaje en su cuenta de Twitter: "Tienen que golpearme, porque no me hacen out".

Y más tarde publicó un post en su Instagram en el que no estaba dispuesto a disculparse por su bat flip tras conetar el cuadrangular: "Me gustaría tomarme el tiempo para disculparme con absolutamente nadie", escribió el criollo.

Viejos enemigos

Los problemas de Acuña con los Marlins comenzaron en el 2018, cuando el guardabosque recibió un bolazo del dominicano José Ureña que le frustró su intento por abrir su cuarto partido consecutivo con un jonrón. En ese momento, ambas bancas se vaciaron y el manager de los Bravos, Brian Snitker, tuvo que ser controlado mientras intentaba acercarse a Ureña.

En 206 visitas al plato contra los Marlins, Acuña ha sido golpeado cinco veces. Equivale a un bolazo por cada 41.2 visitas al plato.

Vale recalcar que Acuña ha tenido mucho éxito contra Miami. Su bambinazo abriendo el Juego 1 de la SDLN fue su 18vo vuelacercas en sus primeros 174 turnos al bate de por vida contra la novena de Miami.

Tras recibir el bolazo de Alcántara, Acuña anotó gracias a un doble del dominicano Marcell Ozuna. Travis d’Arnaud posteriormente conectó un doble que permitió que Ozuna anotara para reducir la ventaja de los Marlins a 4-3.

Finalmente los Bravos vencieron 9-5 a los Marlins y se fueron al frente 1-0 en su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Este miércoles 7-O repetirán con el zuliano Pablo López por los Marlins en la lomita e Ian Anderson por los Bravos.