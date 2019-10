Wingo aumenta un 50% su oferta de sillas

Nota de Prensa

En el primer trimestre de 2020 Wingo sumará 234.546 sillas adicionales a su oferta nacional e internacional

La aerolínea colombiana de bajo coste perteneciente a Copa Holdings, S.A. anunció el aumento de un 50% su oferta de sillas para el primer trimestre de 2020, respecto al mismo periodo de enero a marzo de 2019. Ello supone un total de 234.546 sillas más a la venta para rutas nacionales e internacionales.

Además, contarán con una nueva flota de aviones. El aumento del número de aviones y de su capacidad seguirá siendo compatible con la garantía de su calidad de servicio, puntualidad, comodidad, y con sus desplazamientos económicos y seguros, rasgos característicos que lleva manteniendo la compañía desde sus inicios en el año 2016. La aerolínea low cost se ha consolidado como una de las de mayor proyección en Colombia y Latinoamérica.

Actualmente la aerolínea Wingo opera cuatro aviones Boeing 737 serie 700 con capacidad de 142 pasajeros en una única clase turista. Los aviones que se sumarán a la flota en 2020 serán Boeing 737-800, de una serie mayor, permitiendo aumentar su número de sillas y de pasajeros en un mismo vuelo.

En 2019 Wingo inició su plan de expansión con la inauguración de seis rutas, de las cuales cinco son internacionales: San José de Costa Rica, Guayaquil, Santo Domingo, Curazao y La Habana; y una nacional entre Bogotá y Villavicencio.

Por ello, en la actualidad cuentan con seis destinos nacionales (Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y San Andrés) y con doce internacionales (Aruba, Cancún, Caracas, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Guayaquil, Habana, Punta Cana, Quito, San José y Santo Domingo).

El gran número de destinos que ofrece la aerolínea, la modernidad de sus aviones, su bajo coste y su continua innovación contribuyen a su progresivo auge. Cada vez son más los usuarios que confían en la compañía.

La aerolínea colombiana low cost ya superó los 2,7 millones de pasajeros transportados y destaca por ser una de las compañías aéreas más puntuales en Colombia y Latinoamérica. Según KAYAK, Wingo ha sido clasificada como la mejor aerolínea de bajo costo de Latinoamérica.

Una de las rutas aéreas con más frecuencia semanal es la de Caracas - Bogotá, operando cuatro veces en semana, en concreto los días: martes, miércoles, jueves y sábados. Además, es posible encontrar vuelos por trayecto desde U$ 85. Wingo también ha incrementado, y seguirá haciéndolo, las frecuencias en la ruta Bogotá – Aruba, Bogotá – Cancún y Bogotá – Quito a precios asequibles. El costo incluye dos maletas a bordo gratis (morral de 6kg y maleta de mano de 10kg). Wingo también presenta promociones y servicios adicionales. ¿Quieres viajar con tu mascota? ¿Odias las esperas? ¡No te preocupes! Podrás llevarla y saltarte las colas. Con la aerolínea low cost podrás viajar ajustando tus prioridades por un pequeño costo extra.

El gerente de comunicaciones de la compañía Wingo, Juan Sebastián Molano defiende que su compromiso con los precios bajos, la puntualidad y la buena onda es una constante en la aerolínea colombiana.

Además, anuncia que están atentos al aumento de la demanda para fin de año, ofreciendo más de 320 mil sillas adicionales en el mercado, sumadas al incremento en frecuencias a Aruba, Cancún y Quito.

¡Ya no hay excusas! Aprovecha sus ofertas y promociones para tomar tus merecidas vacaciones que llevas posponiendo tanto tiempo. Wingo acerca a los tuyos que tan lejos se fueron. Si todavía no has comprado tus boletos para Navidad o fin de año ¿A qué esperas? ¡Corre! ¡No te quedes sin los tuyos! No lo pienses más y vuélate.