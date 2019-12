Video / Una anguila eléctrica enciende arbolito  en  EE UU

Puede que los visitantes del Acuario de Tennesse se sorprendan al saber que una anguila eléctrica llamada Miguel Wattson enciende las luces del árbol de Navidad.

Un sistema especial conectado al acuario de Miguel permite que sus descargas den energía a las luces de un árbol cercano, según indicó el centro en una nota de prensa.

Miguel hace descargas eléctricas de bajo voltaje cuando busca comida, explicó la experta Kimberly Hurt. Eso hace que las luces se enciendan y apaguen con rapidez. Cuando está comiendo o emocionado, emite descargas de mayor voltaje que provoca ráfagas de luz más grandes.

Wattson tiene su propia cuenta de Twitter (@EelectricMiguel), que publica tuits generados por sus descargas, gracias a una programación del centro iCube de la Universidad de Tecnología de Tennessee.

“Combinaron ingeniería eléctrica y comunicación de negocios emergentes para dar una voz a la anguila”, dijo el director del centro, Kevin Liska, en un comunicado previo del acuario.

Entre los tuits de Miguel se ve un video en el que aparece la anguila en su pecera mientras las luces del árbol parpadean, y quienes presencian el "acto" lanzan exclamaciones de sorpresa.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH