Video / Un hombre le dio una bofetada a una policía... ¡ y esta le respondió!

Una policía de Buenos Aires enfrentó un acto de violencia machista perpetrado contra ella por un hombre implicado en un accidente de tránsito.

El incidente se produjo el pasado sábado 30-N en la ciudad de San Nicolás, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, luego de que chocaran un Audi y una motocicleta Honda, informó Clarín.

Al lugar llegó la oficial Jenifer del Rosario Correa y su compañero. Los dos agentes estaban hablando con los implicados cuando el conductor de la moto le dio una bofetada a Correa y la tildó de "maleducada".

No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes. pic.twitter.com/FLaTMO6haG