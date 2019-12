Video // Sucumbió el campeón mundial de cachetadas: ¡lo noquearon!

Agencias

Vasily Kamotsky se ha convertido en un fenómeno en los últimos tiempos en las redes sociales. El ruso tiene un talento innato en una modalidad más o menos deportiva: dar bofetadas. Nadie las daba mejor que él... hasta ahora.

El campeón del mundo de bofetadas sucumbió. Por primera vez, fue derrotado en un duelo de manotazos. Su verdugo ha sido, cómo no, un compatriota ruso: Vyacheslav Zezulya. Aunque fue Kamotsky quien golpeó primero, Zezulya aguantó el golpe del campeón, granjero de profesión, y se preparó para devolverlo.

El devastador golpe que le endosó al campeón fue de tal calibre que le tuvieron que recoger, literalmente noqueado. Kamotsky, que nunca había perdido en un combate oficial, promete revancha. "Me dio un buen golpe, me gustó. Creo que podría haber seguido, pero me sacaron de allí. Y yo sólo le pegué con un 25% de mi potencia...", presumió.