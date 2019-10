Video / Quería eliminar las cucarachas con gasolina pero hizo 'explotar' su jardín

Agencias

La acción de César Schmitz, de 48 años, está dando la vuelta al mundo. El hombre intentó acabar con un nido infestado de cucarachas asentado en su jardín echando gasolina y lanzando fósforos con la intención de prender fuego a los insectos.

Sin embargo, la reacción provocó que el jardín explotara. Literalmente. El vídeo de una cámara de seguridad muestra cómo la tierra se levanta por los aires, asustando tanto al hombre como a sus perros.

El suceso ocurrió hace unos días en el municipio brasileño de Enéas Marques. La explosión no dejó heridos, aunque sí daños materiales.

"No tenía ni idea de que esto podía pasar", señaladó Schmitz en declaraciones recogidas por New York Post. "Por suerte, el daño solo ha sido en el césped. Si hubiera estado más cerca o la mesa me hubiera golpeado, podría haber sido fatal".