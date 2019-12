Video / Expulsado de por vida por tocar el trasero a reportera en plena carrera

Agencias

Un atleta fue vetado de por vida de participar en pruebas atléticas por darle una palmada en el trasero a la reportera estadounidense Alex Bozarjian mientras informaba para una estación de TV local sobre el maratón de Savannah, en el estado de Georgia, EE UU.

"Al hombre que me toco las nalgas en directo en televisión esta mañana... Me has violado y me has avergonzado. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en el trabajo o en cualquier lugar!", denunció Alex Bozarjian en twitter compartiendo la imagen de la agresión.

Los organizadores de la carrera sólo tardaron 24 horas en identificar al agresor de Alex Bozarjian, que ha sido suspendido de por vida por el Condado de Savannah para participar en pruebas deportivas.