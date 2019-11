¿Viaja en el tiempo? Revelan foto de una doble de Greta Thunberg del siglo XIX

Cuando la activista ambiental de 16 años Greta Thunberg no está ocupada desafiando a los líderes mundiales para reducir su huella de carbono o movilizando a los jóvenes para luchar por el clima, ¿está… viajando en el tiempo?

Ese es el consenso en las redes sociales, al menos, destacó CNN. Los usuarios perspicaces desenterraron una foto del siglo XIX de una niña que se ve inquietantemente similar a la adolescente del siglo XXI.

“¡Una foto de 120 años despierta teorías de que la activista climática y heroína ambiental, @GretaThunberg, es, de hecho, un ‘viajera del tiempo’ que ha viajado a través del tiempo para salvar nuestro planeta! ¡Deseándole todo lo mejor y el éxito en su misión para salvar la Tierra. ¡Podemos usar la ayuda que podamos obtener!”, escribió alguien.

“Es seguro decir que @GretaThunberg debe haber usado una máquina del tiempo de energía solar para viajar en el tiempo”, bromeó otro.

Un tercer usuario planteó una teoría mucho más sombría: la foto es del futuro distópico.

La ‘doppelganger’ de Thunberg es una de los tres niños en la foto de 1898. Según los archivos digitales de las Bibliotecas de la Universidad de Washington, están buscando oro en el territorio canadiense del Yukón. Como si fuera a acercarse a una mina.

La adolescente pionera no ha respondido al bullicio, ya que zarpó hacia Portugal en su yate de cero emisiones. Pero sí compartió una foto en blanco y negro antes de que comenzaran las teorías del viaje en el tiempo. Tal vez ella lo vio venir.

