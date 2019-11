09:03 AM

09:03 AM / 04/11/2019

Tengo que hacer un test psicométrico y ¿ahora qué hago?

Nota de Prensa

Existen diversos estudios que afirman que el momento de la realización de un test psicométrico es un momento muy delicado para el candidato, porque se ponen en juego muchas expectativas con respecto al trabajo que está por conseguir. Pero a su vez generan mucha ansiedad e incertidumbre, que podrían llegar a jugarte una mala pasada en el desarrollo del test.

Si estás en la situación donde ya has pasado una primera entrevista laboral y luego has recibido ese esperado llamado confirmándote una cita con un psicólogo laboral para realizar las pruebas psicométricas y no sabes qué hacer, lee esta nota porque te será de mucha ayuda.

Antes que nada, un test psicométrico o psicotécnico es una técnica que permite al evaluador medir tus capacidades y cualidades en relación con la consecución de objetivos, tipos de inteligencia, resolución de problemas, lógica y aspectos actitudinales.

El objetivo de estos test se centra en recabar la mayor cantidad posible de datos psicológicos y técnicos del candidato para que siga en el proceso de selección de personal.

Es por ello que el mejor consejo antes de llegar a tu cita es trabajar en tu seguridad como profesional, y en el control de la ansiedad y los nervios para que a la hora de realizar cada ejercicio puedas ponerle el 100% de tu capacidad y los resuelvas en el tiempo previsto.

La mayoría de estas pruebas son contra reloj y la cantidad de tiempo disponible se te informará antes de realizarla. Esta metodología le permitirá al profesional que te tome el test evaluar la capacidad que tienes de trabajar bajo presión, y por ende es recomendable seguir a la próxima pregunta si la respuesta no te sale, y así evitarás estancarte.

Teniendo en cuenta todas estas cosas, es muy útil que investigues y practiques de antemano para tus evaluaciones, así podrás llegar más tranquilo y predispuesto a lograr el éxito .

¿En qué consisten los test psicométricos?

Cuando estés frente a tu evaluador se te pedirá que realices diferentes ejercicios que pueden ser de los siguientes tipos:

Pruebas de aptitud: estas prácticas tienen el objetivo de evaluar diversas habilidades cognitivas, desde las habilidades de cálculo y gramática hasta la conciencia espacial y más.

Pruebas de comportamiento: estas pruebas están destinadas a resaltar rasgos de personalidad específicos que podrían indicar la idoneidad para roles específicos. Estos pueden venir en forma de cuestionarios de personalidad, pruebas de liderazgo, pruebas de motivación y pruebas de juicio situacional.

Centros de evaluación: los centros de evaluación se basan en ejercicios de interacción humana. Que tienen como metas medir cómo reaccionarías a determinados estímulos y situaciones laborales.

Dentro de los test psicométricos puedes encontrar

-Pruebas Numéricas

-Pruebas verbales

-Pruebas lógicas

-Pruebas técnicas

-Pruebas de razonamiento espacial

-Pruebas de razonamiento mecánico y eléctrico

-Pruebas de comprobación de errores

-Pruebas de concentración

-Pruebas psicológicas

Recuerda que para pasar con éxito todas las evaluaciones debes prepararte y asesorarte bien, incluso puedes practicar ciertos ejercicios de lógica o técnicos de tu rol para ir relajado y con la confianza que necesitas.