Reconstruyen senos con implantes de colágeno

Redacción Web / Nota de prensa

Después de ser diagnosticadas con cáncer de mama, muchas mujeres enfrentan no sólo la posibilidad de la pérdida de un seno, sino también los efectos adversos del tratamiento, que pueden causar depresión y dolor.



En un esfuerzo por brindar una opción segura a las mujeres que se han sometido a una mastectomía y desean reconstruir sus senos, la doctora Aldona Spiegel, cirujana plástica reconstructiva y Directora del Center for Breast Restoration at Hospital Houston Methodist, y su equipo han desarrollado una técnica compatible con el cuerpo y los implantes.



“El procedimiento denominado ‘Internal Dermal Brasserie’, es una técnica que utilizamos para la reconstrucción mamaria. El colágeno se usa como un sistema de soporte para los implantes, lo que permite que se coloque detrás de la piel y no detrás del músculo, como se hacía anteriormente”, afirmó la especialista del Hospital Houston Methodist.



Agregó que “después de una mastectomía, se necesita tejido y soporte para cubrir y sostener el implante. En el pasado, la técnica utilizada (y se sigue utilizando en muchos lugares) es colocar el implante debajo de los músculos del pecho. Sin embargo, este nuevo soporte a base de colágeno permite que el implante se coloque justo debajo de la piel, en la parte superior del músculo. Esto brinda soporte al tejido blando y elimina la necesidad de usar el músculo en la parte superior del implante, lo que da como resultado un aspecto más natural con menos dolor”.



Cabe señalar que el colágeno utilizado en este tipo de procedimientos es completamente natural y no hay riesgo de que el cuerpo lo rechace. Si bien este tipo de procedimiento es adecuado para todas las pacientes que necesitan reconstrucción mamaria, Spiegel comentó que ella, así como su equipo, pueden implementar otras técnicas donde se utiliza el tejido de la piel de la paciente.



“Estamos en transición hacia el uso de este método en casi todos nuestros pacientes que necesitan reconstrucción con implantes, pero también realizamos la reconstrucción con el propio tejido del paciente. Esta decisión se toma en conjunto para determinar cuál es el mejor método para ellos”.



Hasta ahora, alrededor de 70 pacientes han recibido este tipo de cirugía de reconstrucción mamaria. Además, es importante mencionar que, debido a la evolución de los implantes mamarios, estos tienen una mayor longevidad y en algunos casos, no es necesario un reemplazo lo que los hace permanentes.



“Los implantes que se fabrican actualmente son muy duraderos, por lo que la probabilidad de que tengan que ser reemplazados es baja. Existe la posibilidad de que se dañen y por ello los monitoreamos periódicamente para asegurarnos de que no haya rupturas. En el caso de una, el implante sería reemplazado”.



Finalmente, la doctora Spiegel aseguró que los pacientes que se someten a este procedimiento “tienen una muy buena experiencia, ya que con frecuencia también podemos preservar el pezón con la mastectomía. La incisión normalmente se realiza debajo del seno, de modo que cuando los pacientes son sometidos a este método, el resultado se ve muy natural, lo cual es sorprendente. Los pacientes también tienden a experimentar menos dolor durante este tipo de procedimiento”.