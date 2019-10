¿Por qué nos gusta tanto el deporte?

¿Por qué nos gusta tanto el deporte?

Estadísticas afirman que al día de hoy la gran mayoría de la población mundial le fascinan al máximo los deportes, quizás para ese pequeño grupo de personas que no tienen una afinidad en particular con el deporte, les parece un poco extraño que nosotros nos apasione tanto el mismo, que nos reunamos entre un grupo de amigos, vecinos, familiares, como demás personas para rodear una televisión y disfrutar de dos grupos de hombres o de mujeres atléticas patear una pelota por medio de un campo, o tratar de golpear la pelota con un bate lo más fuerte que puedan, lanzar una pelota a un aro alto, o incluso más extraño aún, pasar una pelota de manera irregular con el único fin de llegar al otro extremo del campo, para ellos esto puede que sea extraño pero para nosotros esta es una gran pasión.

El deporte de cierta forma nos hacer sentir plenamente bien, nosotros debemos estar conscientes que cuando estamos viendo un partido por ejemplo de fútbol y nuestro equipo realiza un golazo inesperado, nosotros sentimos como gracias a este gol nos llevamos de energía al máximo, la emoción es demasiado grande, nos sentimos impresionados, el corazón nos comienza a latir muy fuerte, esto es algo que además nos hace sentir admiración como orgullo por nuestro equipo, esta emoción también la sentimos cuando vamos al estadio a ver jugar a nuestro equipo.

E incluso te podemos decir que el deporte nos apasiona tanto que hoy en día ya existen un sin fin de compañías que se dedican a realizar transmisiones deportivas en vivo, como lo es 먹튀폴리스 esta es una de las mayores compañías de radiodifusión deportiva en Corea del Sur, la cual se dedica a ofrecer NBA, MLB y EPL de forma netamente gratuita, estas compañías nacen gracias a la gran pasión que nos generan los deportes a casi toda la población mundial.

Los deportes lanzan para bien o para mal nuestra competitividad natural, cosa que nos hace sentir muy bien, en este caso te lo ponemos así, si vamos a un partido de béisbol con un amigo que le va al equipo contrario al de nosotros, en forma de juego comenzamos a decirle o viceversa que nuestro equipo es mejor por equis o por x, entonces aquí es donde surge el "bueno vamos a apostar a ver quién gana", si nuestro equipo va ganando o directamente gana, la emoción es inmensa realmente es algo que no podemos ni siquiera llegar a describir y no por lo que apostamos, sino porque nuestro equipo no nos dejó mal, por ello nos sentimos muy orgulloso de ellos, lo que quiere decir que en este aspecto la obtención de una victoria por parte de nuestro equipo nos traerá sin duda alguna emociones mucho más profundas que casi cualquier otra situación.

Además, esto sin mencionar que muchas veces nosotros tenemos esa suerte de ver momentos que se vuelven históricos en el deporte, esto nos hace sentir en su momento algo único y especial.

Gracias al deporte nosotros podemos romper el hielo con cualquier persona hoy en día, puesto a que como todos sabemos hay algunas cosas básicas de la que por lo general todos solemos llegar hablar con extraños, entre estos está el clima, la comida y claramente los deportes, estas son unas de las razones del porqué nos encanta tanto los deportes, lo que en resumen significa que nos apasionan tanto porque el simple hecho de disfrutar de los partidos de nuestro equipo favorito nos hace sentir únicos, nos llena de emoción, nos sentimos felices y orgullos, es fin es una sensación única que no podemos describir, por lo tanto es mejor vivirla que explicarla.