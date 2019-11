La historia de Ford Motor Company

Para los que aún no lo saben la Ford Motor Company, es una corporación automotriz estadounidense muy reconocida a nivel mundial, la misma inicio su andadura en una pequeña fábrica de vagones el 16 de junio del año 1903, transformada de Detroit, el presidente en dicha fábrica para ese momento era John S. Gray, mientras que Henry Ford era el vicepresidente, al principio ellos como la empresa solo contaban algunas herramientas, maquinaria, planos, ciertas especificaciones, proyectos muy buenos para la época, patentes, ciertos modelos y unos 28.000 dólares que lograron además reunir gracias a sus 12 inversores.

Después de un duro trabajo lograron vender su primer auto, el cual lo vendieron en julio del mismo año 1903, el modelo A de dos litros, el mismo que era ensamblado en la planta de Mack Avenue en la ciudad de Detroit, el cual llego a ser todo un éxito en ese momento, además es importante mencionar que luego de ello en el año 1906 el propio Henry Ford logro convertirse en presidente de la fábrica, en ese entonces se enfoca en dirigir un programa integral de desarrollo y producción, la empresa crece, así que en poco tiempo ya tenían un total de 1.700 de vehículos,

Así que como ya lo mencionamos anteriormente el primer Modelo A salió al mercado en el año 1903 a través de la vieja fábrica de vagones, mientras que en la nueva fábrica lograron dar un giro total, pues en menos de 15 meses de estar funcionando la nueva fábrica Ford y sus ingenieros pasaron de forma asombrosa por 19 letras del alfabeto, las cuales iban desde el Modelo A al Modelo S, para ese entonces era algo sorprendente, pues nadie trabajaba tan veloz por así decirlo como ellos, sin embargo algunos de estos vehículos fueron "experimentos", por ende nunca salieron a la luz, o en su defecto al mercado.

En el año 1908 entonces nace en Modelo T, e incluso se continuo fabricando hasta el año 1927, luego de 1911 a 1920, fue donde se empezó a ver el éxito total de la fábrica, tanto así que desde 1911 se estableció la primera planta de fabricación fuera de USA, justo en Inglaterra, así que ya para el año 1913 la mitad de los vehículos fabricados en EE.UU procedían realmente solo de Ford Motor Company, así que cada vez era mayor la demanda y por ello la compañía entonces decidió iniciar la producción en serie de autos, la demanda en ese momento era tan grande que se dio a conocer que cada diez segundos un modelo T abandonaba la cadena de montaje, todo le estaba saliendo muy bien a la compañía, pues iban creciendo exponencialmente sin parar.

A raíz de ello Henry Ford anunció a sus trabajadores que su salario mínimo seria de 5 dólares diarios solo por 8 horas de trabajo, un año después en 1915 fabrican el coche un millón y en el año 1916 Ford admite que mujeres también podían trabajar en su fábrica, ya para el año siguiente (1917), empieza entonces la contracción del gigantesco complejo Rouge en Dearborn, Míchigan, donde se fabricaban hasta camiones, tractores e incluso hasta barcos, para el año 1919 Edsel Ford sucede a su padre, pues este se vuelve para ese entonces el presidente de una de las compañías más populares de la época (Ford Motor Company), así que la familia Ford en este caso se volvió la única propietaria al comprar las acciones de los otros socios.

Entre 1921 y 1930 llegan los aviones, entre los años 1931 a 1940 nace el primer V8 de Ford, ya para los años 1941 a 1950 empiezan con la fabricación de máquinas de guerra, para los años siguientes entre 1951 a 1960 la compañía decidió salir a la bolsa y vender acciones, entre 1961 a 1970 se dio paso a el legendario Mustang, de 1971 a 1980 la firma se convierte entonces en el fabricante número 1, cosa que no era de sorprender, puesto a que la compañía venía creciendo exponencialmente sin parar por muchísimos años, luego entre 1981 a 1990 nació el auto Escort, un vehículo de bajo consumo, llamado coche anti-crisis.

Entre los años 1991 a los 2000 nace el nuevo concepto Ford Explorer, donde también le fue bien y logro comenzar la producción de venta de autos en otros países como en China, lanza otro modelo, que los volvió aún más famosos, entre los 2000 a 2010 comenzó el azote de la crisis, así que esto obligó a la Ford a desarrollar un nuevo plan que le pudiera de volver a la compañía la rentabilidad, así que presentó el "The Way Forward", un plan donde tuvieron que cambiar el tamaño de la empresa, dejar caer los modelos no rentables y los que eran ineficientes, se dio la consolidación de las líneas de producción, el cierre de 14 fábricas y la reducción de puestos de trabajo, sin embargo hoy en día ha vuelto a ser rentable, e incluso es el segundo mayor fabricante de automóviles en sede de Estados Unidos, como el quinto más grande en todo el mundo.