Hombre que fue dado por muerto “resucitó” cuando iba a ser embalsamado

Agencias

Foto: El Tiempo de Colombia

Candelario Gutiérrez, de 80 años, había sido declarado muerto en la clínica del Prado de Barranquilla, pero cuando iba a ser preparado por el tanatólogo, que procedía tras confirmar la respectiva acta de defunción, presentó signos vitales, de manera normal.

La noticia era sorprendente: Candelario no estaba muerto, según reportó El Tiempo de Colombia.

Parece ser otra de las historias macondianas propias de la mente del nobel Gabriel García Márquez, pero lo cierto es que pasado martes, a las 8:30 de la mañana, Candelario fue declarado como fallecido por el médico Harvey Ortega, de la clínica el Prado. No obstante, en la tarde de ese mismo día presentó señales de vida.

Pasó a las 8:30 de la mañana, cuando el adulto mayor fue trasladado hasta su natal Ponedera, municipio donde residía e iba a ser sepultado, dijo El Tiempo.

Fue en el momento de ser revisado por el tanatólogo Edgardo Ariza que este advirtió que Candelario no tenía las pupilas dilatadas, no presentaba rigor mortis, no estaba frío y movía sus dedos.

El profesor Régulo Yepes, vecino y amigo de la familia de Candelario, precisó que los signos fueron verificados por un médico, quien solicitó la presencia de una ambulancia con soporte de oxígeno para que el paciente fuera trasladado al hospital de Ponedera.

Esta es el acta de defunción de Candelario en el que se certificó su muerte.

Ya cuando lo iban a preparar, nos dimos cuenta de que el señor está vivo y ahora mismo lo tenemos en la casa esperando una ambulancia para llevarlo a un hospital por oxígeno

“Me ponen al frente para hacer una colecta, ya que son personas de escasos recursos, un cajón lo regaló aquí un vecino, recogimos para pagar el carro que lo trajo en un plástico negro en la tarde, en medio de un aguacero. Ya cuando lo iban a preparar nos dimos cuenta deque el señor está vivo y ahora mismo lo tenemos en la casa, esperando una ambulancia para llevarlo a un hospital por oxígeno”, relató Yepes.

El anciano tiene afectaciones en los pulmones. Cuenta Yepes que el cuerpo de su vecino incluso fue arrojado bruscamente al llegar al municipio.

“Es un caso que llama mucho la atención y todo el mundo en la urbanización Los Robles en Ponedera está escandalizado”, agregó el allegado a Candelario Gutiérrez.

Ahora lo que buscan los familiares es mantener con vida al anciano, que pareciera 'resucitó' de la muerte como el personaje bíblico Lázaro.