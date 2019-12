El sexo en la madurez: a los 50 años baja el deseo

Cada edad tiene su propia forma de vivir la sexualidad. Por ello no debemos sorprendernos si con los años notamos que nuestro cuerpo no responde igual a la hora de practicar el sexo. Es lógico que, sobre todo a partir de los 50, nos cueste más desarrollarnos en este ámbito personal: en los hombres la erección se hace mucho más lenta, y las mujeres ya no se excitan con la misma facilidad. Son cambios hormonales fruto de la madurez que debemos asumir.

Sin embargo, el factor de la edad puede jugar a nuestro favor en otros aspectos a la hora de mantener relaciones sexuales. La experiencia y el mayor conocimiento de uno mismo y del otro, en el caso de tratarse de una pareja estable, facilitan los encuentros al haber más seguridad y confianza.

Las prisas se quedan a un lado y los detalles empiezan a tener más importancia. Gestos, caricias, susurros... con la madurez el sexo se centra en su faceta más psicológica. Por eso además de los fisiológicos hay otros factores, como la autoestima, que tienen mucho que decir al respecto.

Síntomas de la madurez

La edad influye de una forma decisiva en nuestro organismo, que con el tiempo ve cómo sus funciones se van deteriorando. En el caso de las mujeres, la menopausia es el momento que anuncia la llegada de la madurez.

Con la última menstruación, disminuye la producción de hormonas femeninas y con ella el deseo sexual y la sensibilidad ante los estímulos. Se necesita más tiempo para conseguir la lubricación vaginal, los orgasmos son más breves y las contracciones menos intensas, con una estimulación menor.

A los cambios internos se suman los que sufre el exterior: pérdida de tono muscular, flacidez, piel seca, caída del vello púbico... .

La menopausia es un nuevo ciclo vital que marca un antes y un después, pero no supone el fin de la vida sexual.

Las mujeres deben ser conscientes de su nueva situación y aceptarla, reeducando sus comportamientos sexuales.

Hay que adaptar el cuerpo a las nuevas posibilidades físicas, con calma y prestando más atención a los preliminares, pero quizás la labor más importante está en el ámbito psicológico.

Si se dejan llevar por la frustración y piensan que están decepcionando, terminará de producirse el estancamiento. La sinceridad, la comunicación y la comprensión son fundamentales para afrontar los cambios sexuales en la madurez.

Cómo aumentar el deseo

Los hombres también notan que con los años ya no son los mismos en la alcoba. En un informe reciente acerca del sexo en la madurez realizado entre hombres españoles de más de 50 años, más de la mitad asume la disfunción eréctil como consecuencia del envejecimiento.

Aunque la mayoría afirma que acudiría a un especialista si le ocurriese, 3 de cada 10 reconocen que no llegarían a dar el paso. Consultar con un médico puede ayudarnos a aclarar dudas y a asumir que nuestros síntomas son propios de la edad, dejando a un lado la vergüenza y la culpabilidad. Además, la medicina de hoy también nos ofrece soluciones para sobrellevar de la mejor forma posible los cambios sexuales de la madurez.

Tras el éxito de la famosa viagra (el fármaco que estimula la virilidad luchando contra la disfunción erectil), ha llegado el turno de las mujeres.

El viagra, el peor enemigo de la disfunción eréctil en los hombres, también tiene una versión para las mujeres.



Ya ha empezado a comercializarse un parche con pequeñas dosis de testosterona que ayuda a las que padezcan de una fuerte disminución del deseo sexual.

Los experimentos llevados a cabo en Estados Unidos demostraron que el número de relaciones sexuales de las mujeres que usaron el parche no sólo aumentaron sino que además fueron más placenteras.