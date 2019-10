El juego online en Europa y Latinoamérica en crecimiento incesante

Israel Guerra

El interés por los principales juegos online de apuestas, como el bingo online, el póker, la ruleta, el blackjack, los slots, las apuestas deportivas… crece en todo el mundo, especialmente en Europa y Latinoamérica.

Este crecimiento obliga a los estados a crear una legislación que controle este ámbito de negocio económicamente muy pujante. De este modo, el sector de los juegos de apuestas en internet ofrecerá y mantendrá la seguridad debida a los ciudadanos de estos países.

En el caso de la Unión Europea, son los países que la componen completamente autónomos para realizar la regularización que crean oportuna de forma independiente. En Latinoamérica, la situación es muy heterogénea, existen países dotados con un marco regulatorio estable y específico y otros en los que no hay legislación alguna. En estos últimos países, se pueden encontrar algunos en vías de regulación y otros donde está completamente prohibido.

El mercado de los juegos online de apuestas en Europa

En relación a la situación normativa de los países pertenecientes a la Unión Europea, ya se ha dicho en este artículo que no existe una legalización específica común en el ámbito de los juegos online de azar. Esto quiere decir que cada país es autónomo y libre de crear su propia regulación al respecto. La mayoría de ellos permiten el juego en internet, pero las aplicaciones normativas varían notablemente de unos a otros.

Solo en unas pocas jurisdicciones se han establecido monopolios para regular los juegos de azar online. Se trata de un operador público que gestiona estos servicios y que está controlado por el propio estado. En otros casos, esta gestión la puede llevar a cabo un operador privado, que se deberá ajustar a la base de un derecho exclusivo. Por otra parte, cada vez más países establecen sistemas para conceder licencias que permiten que exista más de un operador ofreciendo este tipo de servicios.

Los principales países con mayor mercado de juego online en Europa son:

Italia

Posiblemente, el principal mercado para las apuestas online. Solo durante el pasado año, facturó 106.800 millones de euros, aproximadamente un 5 % más que en el 2017. En Italia, los slots son los que más han aportado a este aumento de la facturación.

España

No se queda atrás España en este sentido. Es uno de los mercados europeos que más dinero mueve anualmente. En este caso, es en las apuestas deportivas donde más diversión encuentran los españoles, con 1,64 millones de españoles apostando diariamente en alguna de las 77 páginas webs con licencia.

Francia

En el país galo, por el contrario, el juego online está muy restringido. La empresa pública FGJ tiene el monopolio de las apuestas deportivas y juegos de azar en Francia. Las apuestas se encuentran sujetas a fuertes restricciones y a la concesión de una licencia de la Autoridad Francesa de Regulación de Juego Online (ARJE).

El mercado de los juegos online de apuestas en Latinoamérica

Como se ha comentado al principio de este artículo, la situación del sector de juegos online en Latinoamérica es muy confusa y dispar. Pero, para combatir esta situación inestable e insegura, ya se está notando un progreso en varios países en la regulación de los juegos en internet.

En Latinoamérica, las cifras de este negocio son millonarias, no en vano cuenta con más de 620 millones de habitantes. Si se estima a la baja el número de usuarios activos por año, alcanzaría el 3 % de la población, esto quiere decir que el número de jugadores potenciales superaría los 18 millones. Pero, debido a la falta de mecanismos de control y de regulación, no es posible realizar informes oficiales sobre este sector.

Es por este motivo, por la cantidad de millones de dólares que se calcula que mueven las operadoras online, por lo que se necesitan medidas de control para que los gobiernos puedan aplicar la tributación pertinente.

México

En este país centroamericano, los juegos y apuestas online están autorizados, pero no regulados, lo que significa que no son ilegales porque el marco de la regulación todavía no se ha validado. Una situación peculiar en estado de bloqueo, ya que la nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, adoptada por la Cámara de los Diputados en el 2014, sigue esperando a ser discutida en el Senado.

Colombia

Colombia ha sido el primer país en toda Latinoamérica en disponer de un marco regulado para este sector. COLJUEGOS se creó en 2012 y se encarga de regular y gestionar toda la industria de los juegos de azar, lo que incluye tanto a los juegos online como a los offline.

Perú

Los peruanos siguieron los pasos de los colombianos y se convirtieron en los segundos en crear unas normativas que regularan las apuestas online y los juegos online. La Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas es el organismo que se encarga de regular este sector. El año pasado se presentó un proyecto de ley que permitiría al gobierno peruano bloquear las plataformas de apuestas ilegales, pues se exige la obtención de una licencia de juego específica para operar dentro del este país, con el consiguiente pago de tributación mensual.