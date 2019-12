07:15 AM

07:15 AM / 17/12/2019

Cosas que quizás no sabías de Frida Kahlo

Nota de prensa

Cortesía

Hoy en día es muy difícil que alguien no sepa quién es Frida Kahlo, así que si tú eres de los pocos que no sabe quién es está mujer o mejor dicho quién fue, dejamos decirte que Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón fue una pintora mexicana muy reconocida a nivel mundial, fue autora de al menos unas 200 obras, normalmente muchas de ellas eran autorretratos en los que ella proyectaba sus dificultades por sobrevivir, es por esta razón que nosotros hoy por medio de este post queremos compartir con ustedes algunos datos importantes de esta artista mexicana, los cuales estamos casi seguros que ustedes no conocían, sin más que acotar comencemos de lleno con este interesante post.

Frida Kahlo estaba orgullosa de ser mexicana, ella nació el 06 de julio del año 1907 en Coyoacán, México, su padre era un alemán, mientras que su madre era de ascendencia española e indígena, por ende Kahlo era considerada mestiza, es decir, una persona de ascendencia mixta, en este caso europea e indígena, a pesar de ello Frida se identificaba estrechamente con su herencia indígena y por ello amaba muchísimo su pueblo mexicano, a pesar que apenas cuando tenía tres años de edad estalló la Revolución Mexicana, lo que significó que a ella le toco crecer en un caos político que llevó al final de una dictadura de casi 30 años, para darle paso al establecimiento de una república constitucional.

Para Frida ese tiempo de caos le ayudo mucho a dar forma a su visión del mundo, tanto así que cuando tenía solo 16 años ella ya se había unido a un capitulo local del partido socialista, más adelante cuando tenía 20 años se convirtió en miembro del propio Partido Comunista Mexicano, su amor por ello la llevo a decir en varias oportunidades que había nacido en el año 1910, con la única intensión de ser plenamente identificada como una hija de la revolución, además no cabe duda que Kahlo siguió siendo de izquierda toda su vida, como también promotora del pueblo mexicano con mucho orgullo y amor, es por esta razón que para muchos esta es un verdadero ejemplo de mujer, tanto así que en internet podemos conseguir un sin fin de páginas dedicadas a ella, donde encontraremos desde las mejores frases de Frida Kahlo hasta su biografía, entre mucho más.

Hoy en día muchos todavía desconocen que Kahlo comenzó a pintar tras un accidente casi mortal, pues cuando ella era una niña tuvo que luchar contra un grave caso de polio, la cual la de dejo con varias discapacidades, como por ejemplo su pierna derecha era más delgada que la izquierda, ella lo ocultaba muy bien, ya que solía usar faldas muy largas, cuando era adolescente tuvo un terrible accidente de tránsito, el cual la dejo gravemente herida, pues por mala suerte en ese momento una barandilla de metal se rompió y perforó directamente su pelvis, pero eso no fue todo su columna vertebral, piernas e incluso sus pies tuvieron graves fracturas.

Después de ese terrible accidente Frida empezó a lidiar con un dolor crónico, además tuvo que llevar de por vida un corsé de yeso, pero también tuvo que durar muchísimo tiempo en cama, a raíz de ello se sentía muy sola como aburrida, así que empezó a pintar con acuarelas para sobrellevar el tiempo de una mejor manera, tiempo después pinto la obra "La columna rota", en la cual claramente mostraba su corsé de yeso.

Por si no lo sabían aún, Frida Kahlo se casó dos veces con Diego Rivera, ella conoció a este reconocido pintor mexicano cuando ella misma le pidió que le hiciera una crítica verdadera sobre su trabajo, luego de ello no paso mucho tiempo para que ambos estuvieran muy enamorados, a pesar que él era 20 años mayor que ella, decidieron casarse en el año 1929, luego se divorciaron porque se vieron envueltos en temperamentos ardientes y relaciones extramaritales, pero aún así tiempo después volvieron a casarse, mientras estuvieron separados Frida tomo esa separación como inspiración para otras obras.

Otro dato de Frida Kahlo es que rechazó la etiqueta de surrealista, pues ella dejo muy en claro que ella nunca pinto sueños sino su propia realidad, también decidió usar la moda como un mensaje político, en este caso ella empezó a mezclar intencionalmente la moda occidental con la vestimenta indígena tradicional, con el objetivo de hacer una declaración política sobre identidad cultura, el nacionalismo y el feminismo, así que esto la llevo a crear su estilo propio.