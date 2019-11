11:54 AM

Adoptó a un felino pensando que era un gato... y resultó ser un puma

Agencias

Florencia Lobo jamás imaginó que el felino al que rescató, crió y con el que dormía en su cama pensando que era un tierno gatito era en realidad un tierno puma salvaje.

La joven argentina le salvó la vida y, después de vivir con él dos meses, tuvo que entregarlo a una entidad para ser reintegrado a su hábitat natural, informó el diario colombiano El Tiempo.

Según le contó al diario local El Tucumano, a mediados de septiembre, Florencia se encontraba pescando con su hermano cerca de Santa Rosa de Leales, una localidad de la provincia de Tucumán (noroccidente de Argentina), donde vive.



De repente, empezó a escuchar una serie de ruidos y se puso a buscar el lugar del que provenían.

Encontró una pequeña cueva y en ella dos cachorros de gatitos rodeando el cadáver de lo que parecía ser la madre de los animales.



Decidió sacar del lugar a los gatitos y llevarlos a su casa. Los nombró Dani y Tito y empezó a criarlos como a sus mascotas.



“Dani, que era una hembra, murió al poco tiempo. Mientras que Tito, un macho, convirtió en su fiel compañero”, contó el medio.



Florencia aseguró que el felino era más activo y juguetón que otros gatos que conocía, pero nada sospechaba sobre su verdadera naturaleza.



Dos meses después de vivir con él, Tito sufrió una caída, lo que afectó su caminar. Lo llevó al veterinario y el especialista le contó que, posiblemente, el gatito no era el animal doméstico que ella creía.



“Se comunicó entonces con un especialista de la reserva Horco Molle, quien le confirmó que el animal era en realidad un puma yaguarundí”, contó El Tucumano.

La entrega

El siguiente paso de Florencia fue llamar a la Fundación Argentina de Rescate Animal (Fara), quienes lo recibieron para ser tratado y reinsertado a su hábitat natural.



“Queremos agradecer a la gente que entregó el animalito y queremos hacer llegar el mensaje de que estos animales no son mascotas, ellos deben están en su lugar”, comentó Fara en su página oficial de Facebook, al tiempo que aseveró que el animal tiene 3 meses de vida.



“Aunque parezca inofensivo y se hayan encariñado con él, no se podía quedar en el hogar en el que estaba. Ojalá su recuperación sea rápida y pueda estar volver a su lugar”, agregó la organización, que confirmó que el puma presenta una fisura en una de sus patas traseras.

Florencia (izq.), junto con los funcionarios de atención a la fauna.



La joven que lo rescató, por su parte, le dijo a El Tucumano que extraña a Tito y que lo veía como a su mascota.



“Siento que va a estar triste sin mí y me preocupa que lo suelten y no sepa hacer sus cosas porque ya está domesticado, pero creo que no se le va a quitar lo salvaje. Espero visitarlo pronto”, comentó.



El puma yaguarundí "es una especie en precaución menor", según el diario Clarín. Puede ser encontrado en toda Latinoamérica ym su altura promedio es de 33 centímetros.