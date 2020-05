Zulianos varados por paso limitado en el Puente sobre el Lago

Hombres, mujeres, niños y adolescentes se encontraban angustiados en la cabecera de Punta de Piedras 'cazando' una cola para poder atravesar hacia l los municipios Santa Rita, Cabimas y Miranda.

Por Priselen Martínez H. 02:29 PM / 21/05/2020

Un grupo de 200 zulianos se encuentra varado -desde la tarde de este miércoles 20 de mayo- en el Puente sobre el Lago, luego que el Estado Mayor de Salud y Seguridad en el Zulia decretara la restricción de movilización a partir de las 2:00 pm como parte de las medidas de radicalización de la cuarentena por un repentino brote de casos con covid-19.

Hombres, mujeres, niños y adolescentes se encontraban desesperados en la cabecera del lado de Punta de Piedras 'cazando' una cola para poder atravesar hacia la Costa Oriental (COL) y así volver a sus casas. La mayoría reside en los municipios Santa Rita, Cabimas y Miranda.



Agotada y trasnochada por haber caminado desde la sede del Comando de Zona N°11 (antiguo Core 3 de la GNB) hasta el peaje de "El Coloso" -- para poder llegar hasta su casa en Cabimas-- se encontraba Daysi Chirinos.

Vino a Maracaibo a traer a sus dos hijos a presentar unas pruebas de admisión en ese componente castrense.

"Por qué no me dejan pasar si tengo todos los documentos que demuestran que ellos vinieron a presentar unas pruebas. Somos de Cabimas", contó angustiada y con lágrimas.

"Vine esta mañana a Maracaibo a buscar unas medicinas que me indicaron y unos alimentos, y ahora no me dejan regresar y los guardias lo que me respondieron es: 'No nos interesa', ¿entonces, por qué si no nos van a dejar regresar por qué del otro lado nos dejaron pasar?", expresó, preocupada, una joven embarazada.

"Tengo 83 años y vine para que mis hijas a buscar comida. Me vine ayer y estoy intentando regresar", comentó un abuelo.

"Yo vine de La Rita a traerle comida a tres familiares detenidos en el Eje de Vehículos de Cicpc, ubicada en Amparo, y ahora no me dejan pasar. La respuesta que nos dan es que no es su problema", dijo Néstor Torres.

Manifestaron que hay gente que ha estado dispuesta a pasarlos y "después que nos montamos nos hacen bajar los guardias", denunciaron molestos.

Dos trabajadores de los muelles de la estatal petrolera que acababan de soltar su guardia también se sumaron a la lista de los varados.

"Venimos de cumplir con nuestra guardia y somos de Cabimas. Cómo le vamos a llevar el sustento a nuestras familias", se preguntó Eduardo Ramírez.



Nakary Araujo bajó de La Rita a Maracaibo a buscar a sus dos niños y luego no pudo regresar. "Si el paso está limitado por qué nos dejaron pasar", manifestó.

En el lugar también se encontraban familiares de detenidos en el retén de Cabimas, como Maritza González, quien viajó desde el municipio Mara para llevarle comida "a un hijo que tengo preso, ya tengo 20 días sin ir, aquí llevo mis bolsitas".

Los afectados también denunciaron que fueron amenazados con traer a los cuerpos de seguridad para desalojarlos.

El gobernador Omar Prieto fue consultado sobre la situación y dijo que cuando se habló de "control" en el Puente no era "para controlar el paso de alimentos y medicinas" como los inconvenientes que se presentaron este miércoles.

Dijo que conversó con el comandante de la Zodi-Zulia, G/D Carlos Ríos Urbano, y el jefe del Comando de Zona N°11, G/B Bladimir Lugo, al respecto y acordaron en que "tiene que manejarse bajo el criterio del funcionario que esté allí. Porque si una persona tiene que ir para una clínica, a una farmacia se le debe permitir. Estamos es tratando de bajar al mínimo la movilidad".