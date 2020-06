Zulianos cuentan cómo han vivido los 90 días de cuarentena

Amas de casa, vendedores y profesores hablan sobre su experencia en los últimos tres meses.

Por: Priselen Martínez Haullier 07:00 PM / 16/06/2020

Unos encerrados, saliendo solo a buscar lo básico entre: comida, medicinas, gasolina y otros a ver cómo resuelven su día a día. Así han pasado los zulianos los últimos tres meses desde que comenzó a regir, el pasado 15 de marzo, la cuarentena por la pandemia del covid-19 que en la región, tras detectarse el foco en el mercado Las Pulgas hace cuatro semanas, ya suma 257 casos confirmados que están siendo atendidos entre el Hospital Universitario de Maracaibo, centro de salud centinela, y los CDI.

PANORAMA les presenta, este martes 16 de junio, a este grupo de zulianos contando cómo han llevado la cuarentena.

Uno se deprime: Ada Fernández, 66 años, vecina del barrio Rafael Urdaneta.

“Soy modista. Tenía años sin trabajar, pero me ha tocado sacar de nuevo las telas para entretenerme. He hecho tapabocas, arreglo ropa, me pongo a tejer. Tengo un hijo y está fuera del país, vivo con una hermana y ambas somos de la tercera... tenemos que salir obligadas a comprar. Para un adulto de la tercera edad es duro porque uno se deprime”.

A veces me estreso: Arístides Hernández, 70 años, urbanización La Victoria.

“Estamos sobreviviendo. Además de estar encerrados por protección se suman otras cosas como los cortes de electricidad que son de 6 y 7 horas, la falta de agua. La semana pasada dormí dos veces en el piso y me alborotaron el nervio ciático, ya no hallo qué inyectarme. Me entretengo vendiendo en mi bodega, a veces me estreso por el punto y la conexión con los bancos. Hay que saber sobrellevar todo esto. Hace tres meses me estresé y fui a parar al Hospital General del Sur con una angina de pecho y tengo antecedente de un infarto a los 37 años; estoy vivo de casualidad (…). Una hija es la que sale a comprar. Tengo otro hijo que vive en Terrazas de Sabaneta con su familia y también está encerrado; y otra que se fue a Perú”.

Me ha pegado en el bolsillo: Juan Guzmán, 59 años, sector 14 de Noviembre

“Vivo con una hermana. Solo salgo a comprar lo necesario para la comida y a veces para no aburrirme me pongo a conversar con los vecinos. Me ha costado acostumbrarme porque soy albañil y siempre me la paso en la calle trabajando; me ha pegado en el bolsillo el estar en la casa porque poco a poco me he comido lo que tenía ahorrado. No nos llegan las bolsas Clap para uno medio resolver”.

Me ayudan mis hermanos: Dolores Márquez, 69 años, sector 14 de Noviembre.

“Lo que más nos ha afectado es la falta de comida. Recibo la pensión, pero eso no me alcanza ni para las medicinas que debo comprar para atender la enfermedad que tengo de los pulmones, por eso ni salgo. Mis hermanos, uno con el que vivo, y el otro que se fue para Chile, son los que me ayudan”.

Solo salgo a vender mis empanadas: Edixa Ojeda, 63 años. Vendedora, Lomas del Valle I

“Me levanto temprano a hacer mis empanadas para venderlas. Al terminar me voy para mi casa y no salgo más hasta el otro día y no a veo televisión porque ya no tengo DirecTV. Mis nietos a veces los veo porque tenemos que cuidarnos. Yo uso mi tapabocas y mis guantes y de cada rato me lavo las manos”.

Gracias a Dios tenemos trabajo: Liliana de Faría, comerciante, Lomas del Valle I

“Para mí no ha sido fácil. En mi caso, yo salgo con mi esposo a trabajar en el negocio. Llegamos a la casa y me pongo con los niños a hacer las tareas. A mis hijos los cuida mi mamá mientras trabajamos. Ellos preguntan: ‘Cuándo vamos al colegio’ sobre todo el más pequeño que tiene 5 años y sino me dice: ‘Cuándo va a pasar el covid’. Lo más difícil que he vivido en esta cuarentena es recibir gente sin dinero y para poder comprar algo te cambian zapatos, cualquier cosa que saben que pueden cambiar lo traen. Yo le digo a mi esposo que gracias a Dios tenemos trabajo porque vendemos víveres”.

La gente teme que el foco se extienda: Andrés Faría, comerciante, Lomas del Valle I

“En todo este tiempo no ha sido fácil, tampoco difícil... al menos tenemos trabajo. Mucha gente se ha ayudado estos tres meses con el dinero que les envían del exterior. Lo veo a diario cuando llegan a comprar en el negocio. Hay personas que vienen y compran cosas que no le hacen falta, pero dicen que lo hacen porque creen que en cualquier no nos van a dejar salir de nuestras casas por el foco que se ha registrado por la gente que está llegando de Colombia y no guarda la cuarentena”.

Ha sido duro: Alfredo Mendoza, vendedor de parrillas, sector Francisco de Miranda

“Ha sido duro. Sobre todo para mí porque mantengo a mi familia con la venta de parrillas, lo que hacemos es para vivir. Hay días que son terribles, no vendemos nada, otros son buenos que la gente compra y así hemos pasado la cuarentena, además de resguardarnos con todas las medidas de protección”.

Debemos seguir cuidándonos: Yoleida Ferrer, ama de casa, sector Francisco de Miranda

“Lo que nunca habíamos hecho lo estamos haciendo en esta cuarentena. Estamos más en familia, compartimos más. Nos tenemos que seguir cuidando porque en la calle hay mucha gente contaminada y uno sabe. Lo más difícil que nos ha tocado lidiar es estar encerrados. Por qué en otros estados hay flexibilización y aquí no. Pero si no imponen la cuarentena también nos estaríamos muriendo”.

Estamos sobreviviendo: Nereida Dorante, ama de casa, sector Francisco de Miranda

“Estamos más unidos como familia. Mis nietos son los que dicen que están aburridos, que quieren jugar en la calle. Económicamente, antes de que empezara el coronavirus el negocio de ventas de pollo y parrillas no paraba de vender y con eso nos mantenemos, ahora no. Lo que estamos es sobreviviendo en medio de esta cuarentena. Con ese foco de Las Pulgas nos cuidamos más. De hecho, nunca llegamos a ir. Las compras las hacemos en el mercado de La Limpia.

Confinado, sin hacr nada, pega: Enrique Villalobos, Valle Frío, profesor universitario

“Esta cuarentena ha sido difícil porque uno se tuvo que adaptar a una nueva dinámica. Ya no salgo de la casa a las 7:00 de la mañana y regreso a las 7:00 de la noche de dar clases, ahora todo lo hago por WhatsApp. Atiendo a mis alumnos y me dedico a mi tesis doctoral. Estar confinado sin hacer lo que hacías a diario, pega. También iba a la iglesia del Hogar Clínica, donde coordino el coro, pero uno como cristiano sobrelleva las cosas. Yo me despierto a la misma hora tratando de mantener mi rutina porque he leído que lo recomiendan los psicólogos”.

Ni fácil, ni díficil: Thaís Urdaneta, 63 años, ama de casa, sector Panamericano

“He pasado la cuarentena encerrada. Solo salgo al mercado y a comprar mis medicinas. Me entretengo limpiando la casa. En todo este tiempo me he puesto al día con algunas cosas que tenía pendiente. Veo televisión, mis novelas. Cuando me aburro trato de conversar con mis vecinos para distraerme. No ha sido fácil, pero tampoco difícil”.