Zulia con el mayor índice en asesinatos a mujeres, van 61 casos en el 2019

Priselen Martínez Haullier

Gilberto Semprún

Un total de 61 mujeres han sido asesinadas en el Zulia en lo que va del 2019.

Esta cifra lo convierte como estado con el mayor número de casos de féminas asesinadas, según la investigación que viene realizando Cotejo.Info, el primer medio digital, creado en Lara, que se dedica a la verificación de discursos o fact checking que se funda en Venezuela y forma parte de la organización Medianálisis dedicada al periodismo y la democracia.

Los datos que ha recabado el periodista Cesar Heredia, quien lleva la investigación monitoreando los medios digitales más importantes del país, abarca las regiones, municipios y parroquias, por rango de edad y por móvil como violencia de género, venganza, violencia familiar, riña, balas perdidas, e incluso, arrollamientos que son catalogados como homicidios cuando los victimarios se dan a la fuga.

Según Heredia, quien estuvo como ponente en el Foro La Violencia Contra la Mujer en Venezuela organizado por la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) realizado este lunes y martes en la Universidad Rafael Urdaneta (URU), hasta el pasado 18 de noviembre se habían contabilizado 348 asesinatos de féminas en todo el país.

De esa cantidad, 61 casos pertenecen a la región zuliana, lo que representan el 17,53%, seguido del Área Metropolitana de Caracas con 58 casos.

Detalló que en comparación “entre enero y octubre del 2019, donde habían ocurrido 52 asesinatos van 17,61% más que el año pasado”.

La violencia de género es el móvil con mayor índice de recurrencia, motivado por celos entre la pareja, abuso sexual, entre otros, y suma 100 casos que representa el 28,4% y el 22,3% no se conocen “porque nuestras fuentes son los medios de comunicación, entre ellos, PANORAMA”, dijo.

En cuanto a los municipios, Heredia precisó que Maracaibo lidera la lista con 22 casos, le sigue San Francisco con nueve casos, y el tercero, Santa Rita con cuatro casos. El móvil más recurrente en la región zuliana es “el ajuste de cuenta o venganza con 15 casos que representan el 24,59% del total del 61. Le sigue violencia de género con 12 casos que equivalen a 19,67% por lo que se puede decir que 1 de cada 5 casos que se dan en el Zulia corresponde a este hecho”.

El robo también es otro de los móviles y a la fecha se han presentado siete asesinatos con 11,48%, mientras que violencia familiar con seis casos 9,84%.

Entre los casos que no se conocen que ocupan el 22,3%, informó el miembro de Cotejo.Info, que puede darse por tres aspectos: “o bien porque los cuerpos de seguridad no esclarezcan el caso; y si lo hacen no lo dan a conocer, o que nosotros los periodistas no le hagamos seguimiento”.

Sobre la frecuencia por mes en el Zulia en este año, indicó, que van 34 asesinatos, es decir, que 55,73% ocurrieron entre junio y septiembre.

El rango de edad, la mayor ocurrencia se registra en mujeres entre los 25 y 45 años con 22 casos (36,07%), mujeres mayores de 45 años con 19 casos (31,15%) y mujeres entre 9 y 25 años, 14 casos (22,95%), hasta hora se desconocen seis casos que equivalen al 9,84%.

La denuncia es importante

En el evento también estuvo presente la abogada y activista de los derechos humanos, Linda Loaiza, quien expuso su caso de violencia de género ocurrido en el 2001 y que llevó a instancias de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en San José de Costa Rica, siendo el primer caso de este tipo revisado por el ente judicial internacional.

En su intervención, Loaiza destacó que a pesar de que la Corte falló a su favor, pues para ese momento el Estado venezolano pertenecía al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sigue en desacato “absoluto" con la decisión desde hace un año.

“Las mujeres tienen que reconocer que son víctimas de violencia y deben denunciar siguiendo los mecanismos para alcanzar justicia, si no denunciamos vamos a consentir el tipo de violencia que estamos sufriendo”, expresó Loiza.