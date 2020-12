Videos y fotos/ Solidaridad a toda prueba en medio de la pandemia

Tres fundaciones, Manos a la Obra por Venezuela, Olla Solidaria Corazón Inmaculado, la Olla Solidaria, la asociación civil Alimento por Sonrisa y el influencer Manuel Conecta cuentan su experiencia.

Por: Priselen Martínez Haullier 11:50 AM / 31/12/2020

La mayor inspiración: brindar caridad y solidaridad a los más vulnerables ante la crisis económica que atraviesa el país y la región sin esperar nada a cambio. Solo una sonrisa, un momento de alegría. Muchas fundaciones, ONG, asociaciones civiles y proyectos personales en medio de la pandemia del covid-19, que arropa a Venezuela desde marzo pasado, no han detenido su trabajo de seguir ayudando; unos brindando un plato de comida, otros apoyos en metálico, compras de supermercados hasta la recuperación de los espacios de una vivienda para hacer más llevadero el día a día de los zulianos.

PANORAMA contactó --vía Instagram-- a tres fundaciones, una asociación civil y a un influencer --de las muchas organizaciones que hacen vida en Maracaibo y en algunos municipios del Zulia-- para que cuenten su experiencia.

“Manos a la Obra para ayudar”

Miles de venezolanos regados por el mundo son los que hacen posible brindar un apoyo a los marabinos que más lo necesitan a través de la Fundación Manos a la Obra por Venezuela. Sin ellos que apartan 5 dólares para ayudar a esta causa no hubiesen podido hacer grandes cosas como la recuperación de algunos espacios de la casa del señor Miguel Rincón, un abuelo de 80 años que vive solo en el sector Valle Frío, parroquia Santa Lucía, y quien resultó afectado con la fuerte lluvia que cayó entre la noche del pasado lunes 16 y la madrugada del martes 17 de noviembre en la capital zuliana.

“Vive solo y de la misericordia de Dios y de una vecina que lo apoya, ojalá que otra personas puedan ayudarlo”, contó Manuel Griman, coordinador nacional de la fundación.

Justo 10 días antes, la fundación, creada el 23 de abril de 2017, había perdido a su presidente Jahaziel Yajure por complicaciones del covid-19. Tenía 31 años, “era la mente maestra de este proyecto”, agrega.

Además del Zulia, siendo Maracaibo y la COL las casas matrices, tienen equipos que prestan este mismo servicio en los estados Táchira, Nueva Esparta y Distrito Capital. Han atendido casos de mujeres con cáncer de mama, niños con hidrocefalia, y realizan jornadas de atención médica. “Siempre y cuando recibamos apoyo seguiremos trabajando por el que más lo necesita”, apuntó Griman.

Jahaziel Yajure (izq.) era el presidente de la fundación y murió por complicaciones del covid.

Recientemente iniciaron una campaña Regalemos miles de sonrisas en Navidad para recolectar juguetes a los niños más vulnerables y a los que se encuentran internados en los hospitales de la región zuliana para que pasaran su Nochebuena con un regalo. Luego de cenar y compartir con nuestras familias salimos a repartirlos.

Quienes deseen apoyar con juguetes nuevos o usados en buen estado pueden contactarlos a través de @ManosalaobraporVenezuela y por la cuenta corriente BOD 0116-0496-01-0027321487 a nombre de Fundación Manos a la Obra por Venezuela RIF: J-409608255. Correo: info@manosalaobraporvenezuela.org y por el +58 412 1271209.

“Un Corazón Inmaculado”

La Fundación Olla Solidaria Corazón Inmaculado es uno de esos ángeles que desde el 7 de abril de 2017 comenzó a atender a un grupo marabinos en los espacios de la iglesia María Inmaculada, filial de la iglesia Santísima Trinidad, situada en la urbanización La California, de la parroquia Juana de Ávila.

Eduardo Sogliano, presidente y coordinador de la fundación, contó que es un grupo de entre 25 y 30 personas las que lo acompañan prestando este servicio caritativo, “la mayoría son colaboradores de la iglesia”.

Antes de la pandemia atendían a unas 150 personas.

En un espacio de la parroquia preparan un comedor, donde les ofrecen una sopa o un plato de comida con su jugo. La atención abarca a unas 150 personas, antes de la pandemia las recibían cada 15 días, luego desde abril pasado cambiaron la dinámica para entregar bolsas con 5 o 6 kilos de alimentos con un censo de los casos más críticos. Desde mayo hasta noviembre atienden a las familias con un grupo de cinco y 10 personas para seguir funcionando.

“Se les lava las manos, como símbolo de que están en la casa de Dios, les ofrecemos una catequesis sobre derechos humanos, valores como el respeto, el amor, la solidaridad, convivencia, entre otros, los atendemos dignamente para que pasen un rato agradable”, relata.

También han realizado otras jornadas con charlas de medicina y odontología, dictadas por estudiantes, de vacunación, de atención médico-odontológicas, así como entregas de ropa y zapatos.

Para la Navidad prepararon una actividad especial.

Con la flexibilización esperaban realizar una actividad especial por las festividades navideñas. Para el 2021 tienen como proyecto crear un servicio de atención médica. Quienes deseen contribuir pueden comunicarse a través de mensaje directo de Instagram por @ollasolidariaci o escribir al correo electrónico: ollasolidariaci@gmail.com.

Con retos se ayuda al más necesitado

Manuel Alejandro Núñez Chourio es un marabino de 22 años que estudia el noveno trimestre de administración, mención mercadeo, en la Universidad Rafael Belloso Chacín (Urbe). Su obra social se ha viralizado en las redes sociales por su sorpresiva forma de llegarle a las personas beneficiadas, en estos 9 meses de pandemia, ha recorrido varios estados del país.

“Quise portar un grano de arena a la sociedad con algo diferente combinando mis estudios de mercadeo y ayudar a quienes más lo necesitan. Así nació Manuel Conecta que solo busca conectar a las personas que desean brindar una ayuda con quienes la necesitan a través de un reto para que sientan motivadas a replicarlas. Si existen retos de entretenimiento, bailes, deportes por qué no se hacía uno donde las personas se motiven a salir a la calle a ayudar a los más necesitados”, expresó.

El pasado 7 de noviembre atendió el caso de Alexander de Santiago, un hombre que vende café para apoyar a su familia.

El 18 de febrero pasado comenzó esta “carrera de ayudas” que ha llegado no solo a los municipios zulianos, sino a entidades como Trujillo y el Distrito Capital, entre otros, “en tan solo 10 meses”, destaca.

“Trabajo en base a series. Hago un antes y un después de las personas. Los llevo a comer, a cambiar de look, que pasen un día distinto. El objetivo es enseñarlas a que trabajen y no pidan. He atendido más de 200 casos de manera directa”, detalla; y de manera indirecta con el apoyo de otros jóvenes se ha atendiendo a otros aplicando la misma estrategia de retos.

“No me gusta poner un caso por encima de otro”, confiesa Manuel Conecta, quien en sus redes muestra lo que ha alcanzado.

Recuerda el caso de una niña de 10 años que perdió a su mamá, Krissama Medina, a causa de una descarga eléctrica, y su casa donde vivía junto a otras 14 personas. En el sector Don Bosco, de Maracaibo, el dolor llegó a esa familia en medio del brutal aguacero del aguacero que cayó la la noche del 16 y madrugada del 17 del noviembre.

Manuel visitó a la pequeña dos días después de la tragedia y lo sorprendió al decirle que su mamá unas semanas antes se había tomado una foto con él, en un centro comercial, porque lo admiraba.

“Me tomé este caso a título personal por ella y las 14 personas que se habían quedado sin casa y estaban viviendo regadas en casas de vecinos. En menos de un mes se les pudo regalar una casa de 300 metros y es uno de mis mayores orgullos desde que empecé con este proyecto”, expresó.

Un alimento, una sonrisa

En Altos de Milagro Norte y en una zona del barrio Los Pescadores, ubicados en la parroquia Coquivacoa, la asociación civil sin fines de lucro Un Alimento por Sonrisa se encarga de ofrecer comida a unos 120 y 150 niños en situación riesgo alimentario, así como a unos abuelos. En la jornada, previa a la Navidad, se atendieron 320 menores.

Desde el 2016, vienen ejerciendo esta labor creada por cinco marabinas con el apoyo de algunas personas- que llaman ángeles guardianes por sus donaciones- y dos líderes de las comunidades que prestan el patio de sus casas para atenderlos “una vez por semana o a medida de que consigan los recursos se hacen dos”, explicó Malena Soto, tesorera de la asociación.

También les acompañan entre 10 y 15 voluntarios y la Fundación Juventud por Venezuelaque la integran unos 40 adolescentes y jóvenes que son los que se encargan de distraer a los pequeños, mientras esperan que les sirvan la comida, con juegos, dibujos, entre otras actividades.

Desde el 2016 viene funcionando la fundación en la parroquia Coquivacoa.

“Este año, a pesar de la presencia de la pandemia del covid-19, las actividades continuaron con todas las medidas de bioseguridad. Compramos caretas, mascarillas, alcohol. A los niños los organizamos en filas respetando la distancia social, que porten su tapabocas y los que llegan sin él se les suministra. Preparamos la comida con el apoyo de las vecinas, quienes la hacen bajo nuestra supervisión y luego se reparten en la taza que los niños llevan”, describió Soto.

Los niños acuden con sus platos o tazas para comer de lo que les preparan con cariño.

El miércoles 23-D realizaron una jornada especial por la Navidad. “Recogimos ropa y juguetes en buen estado para repartirlos por talla y edades”, especificó Soto. Para los que deseen contactarlos pueden hacerlo en la cuenta Instagram @alimentoporsonrisa.

La Ruta de la Solidaridad

Los cinco días del megapagón que vivió Venezuela en marzo de 2019 motivó a un grupo de 30 voluntarios a unirse para brindar apoyo a personas que viven en precarias condiciones.

Cada 15 días reparten bolsas de alimentos, pero también han llegado a distribuir 300 platos de comida por toda la ciudad.

Cada 15 días reparten alimentos a familias que ya tienen ubicadas por visitas sociales.

Carlos Villalobos, presidente la fundación, cuenta que también prestan apoyo con intervenciones quirúrgicas, entregas de bastones, sillas de ruedas, entre otros, equipos ortopédicos.

“Se les hace una visita social para certificar que requieren de la ayuda. En los casos de salud logramos que sean apadrinados por instituciones”, explica.

La Ruta Olla Solidaria surgió de una idea de Villalobos y su amiga Patricia Manzano, quien es la vicepresidenta, “saliendo de un restaurante cuando vimos a un señor peleando con un niño por la comida que estaba en una basura. Nos regresamos y le compramos comida al niño... eso nos motivó a seguir. Hasta la fecha hemos repartido 4.000 bolsas de comida y 8.000 platos en las diferentes comunidades”.

En las visitas que hacen a las comunidades

llevan obsequios para los niños.

Dijo que también han visitado otros municipios como Miranda, La Cañada de Urdaneta y San Francisco. Los apoyos que reciben mayormente es de venezolanos que residen en EE UU, la Fundación Unidos por Venezuela-USA y de Panamá.

Para el sábado 26 de diciembre, la Ruta de la Olla Solidaria repartió con la jornada El Tren de los Juguetes y de la Ilusión 1.000 juguetes en comunidades del oeste de la ciudad.

Quienes deseen sumarse a esta noble causa pueden comunicarse a través de las redes sociales @Rutadelaollasolidaria al igual que por el teléfono 0424 6161595.