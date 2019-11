Venezolana dio a luz en el Puente Internacional Simón Bolívar

Agencias

Cortesía Radio Caracol

Vanesa Vargas, oriunda de Valencia, estado Carabobo, viajó hace seis meses a Cúcuta con su esposo y dos hijos. Este fin de semana se encontraba en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela, cuando comenzó el proceso de parto.

Radio Caracol reseñó que su esposo pidió ayuda a dos miembros de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quienes atendieron el nacimiento del bebé en el medio de la infraestructura, destacó el diario El Nacional.

Vargas dio a luz a un bebé sano. Ambos fueron trasladados al hospital Jorge Cristo Sahium en el municipio de Villa del Rosario, de Colombia.

“Muchas gracias. No tengo palabras para agradecer por la ayuda. Mi esposo y yo estábamos en el puente y empezaron las contracciones, todo fue muy rápido, no alcanzó el tiempo para nada. Ya el niño estaba naciendo y los policías me ayudaron”, expresó la mujer.

El coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, acompañó a la madre hasta el hospital para felicitarla y entregarle un obsequio de parte de los funcionarios.

En Cúcuta, más de 2.000 mujeres de nacionalidad venezolana han dado a luz.