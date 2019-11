08:00 AM

08:00 AM / 07/11/2019

Un libro sobre la crisis eléctrica escrito desde WhatsApp será presentado en la 15ª Filven

Agencias

"¡Zuaas..! (Historias breves de la crisis eléctrica) Microrrelatos" (Contra Viento y Marea Ediciones, Venezuela, 2019) será presentado en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), que se realizará del 7 al 17 de noviembre en Caracas.

El libro, una compilación de 63 historias breves contextualizadas en la actual coyuntura eléctrica venezolana, será mostrado el martes 12 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en la sede de la casa de Gobierno del Distrito Capital (GDC), en el centro histórico de la capital de Venezuela.



El compilador de la obra y uno de los 18 autores de las historias breves, Félix Gutiérrez, aseveró que la publicación es una experiencia editorial que se inició desde un grupo de WhatsApp, gestada en medio de los apagones, cortes eléctricos y otras circunstancias adversas con el servicio eléctrico, que atraviesa el país.

Grupo de microrrelatores del libro ¡Zuaas..!

Gutiérrez aseveró que un día, en medio del gran apagón de marzo del 2019, "se nos ocurrió crear un grupo de WhatsApp con amigos de distintos oficios y de diversas ciudades, sensibilizados con la escritura literaria, para escribir, leer y compartir historias breves, propias y ajenas", ambientadas en el acontecimiento del 7 de marzo de 2019, que dejó sin electricidad, agua potable y otros servicios públicos a Venezuela, por al menos tres días, y sus consecuentes efectos devastadores para el país y su población. De allí surgió la idea del libro.

La escritora Laura Antillano, en la presentación de la publicación, aseveró que "¡Zuaas..!" es "un conjunto de relatos con muchos autores, quienes tuvieron la chispa, el sentido del humor y el ingenio, de ver en algo grave y hasta desastroso, un motivo para la creación".

Señaló que "nos conmueve tal gesto que llevó a los recopiladores a valorar, en el ámbito del contexto de la literatura narrativa, como si se tratara de un ejercicio de taller, una circunstancia que nos afectaba a todos desde nuestra cotidianidad".

La cineasta Isabel Caroto, una de las 18 autoras del libro, aseveró que esta novedosa experiencia literaria "llenó mis noches oscuras de luz, de descubrimiento interior porque aligeró la incertidumbre de esta insólita circunstancia. Se trató de una iniciativa de supervivencia poética".

La periodista Eglée Herrera, otra de las autoras, confesó que “a veces me quejo de las tecnologías, porque me alejan un poco del olor de los libros físicos, confieso que con esta experiencia de WhatsApp he sentido los olores de los textos y un nuevo sabor...”.

Dijo que la experiencia literaria "nos ha permitido encontrarnos en nuestros silencios con las abuelas, con papá, las mascotas, los zancudos, las velas hechas con esperma que huelen a campo, con nuestros orígenes y tradiciones”.

La 15ª Filven desplegará más de 500 actividades y tendrá como eje temático Redes sociales, contenidos digitales y la lectura.

"¡Zuaas..!" es uno de los libros digitales que serán presentados en la Filven, producido desde Barquisimeto, aunque participan autores residenciados en diversas regiones de Venezuela, incluso una de las autoras venezolanas se encuentra residenciada en Bogotá, Colombia.

Este novedoso proyecto literario tiene como siguiente fase convertir "¡Zuaas..!" en un libro impreso y luego llevarlo a un audiolibro (Prensa Contra Viento y Marea Ediciones).