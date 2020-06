Trujillanos reciben con alegría noticia de beatificación de José Gregorio

Recuerdan que "el anuncio llega en medio de esta pandemia y el doctor era un gran científico".

Por: Areanny Bastidas, especial Trujillo 05:04 PM / 19/06/2020

El pueblo venezolano y en especial el trujillano recibe con gran fe y esperanza la noticia de la beatificación de José Gregorio Hernández (JGH), una causa pendiente desde hace siete décadas. En cada hogar de su tierra natal se comenta sobre este hecho histórico que enorgullece a los católicos.

El profesor Francisco González Cruz, exrector fundador de la Universidad Valle del Momboy (UVM) y miembro de la Comisión Nacional para la Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, afirmó: “Yo diría que el pueblo venezolano y en especial el trujillano recibe este anuncio con una explosión de alegría, nos va a unir en torno de una figura de gran espiritualidad. La beatificación es una gran oportunidad para la Iglesia venezolana y para todo el país que, en medio de tantas tribulaciones, tengamos un hombre de la formación científica y del tamaño de JGH en los altares”.

Profesor Francisco González Cruz: Hay muchas virtudes por las cuales José Gregorio Hernández es admirable, lo más importante es que todos podemos y debemos imitarle.

González Cruz aseguró que el "Médico de los Pobres" es un venezolano universal, el más conocido y querido en todo el territorio nacional “porque se formó muy bien para servirle a los demás, como médico y como científico; en el tema de la salud estudió las enfermedades tropicales, las bacterias, pero además él era un hombre de provincia, de muy buena familia, culto, hablaba varios idiomas, pintaba, tocaba violín y piano, era un ser muy espiritual y muy buen católico, hay muchas virtudes por las cuales José Gregorio Hernández es admirable, lo más importante es que todos podemos y debemos imitarle”.

“Él practicó todas las virtudes, las teologales y cardinales en grado heroico, él visitaba a los enfermos en sus casas, un médico científico en los altares en medio de la pandemia es una gran bendición”, consideró.

"Curó a mi hijo"

Otra trujillana, habitante del municipio Carvajal, Lourdes Blanco de Salas, también se sumó al regocijo: “Yo me siento muy feliz con esa noticia que nos da el papa Francisco. A mí particularmente el Dr. JGH me ha hecho milagros, curó a mi hijo Yuri de una hepatitis, yo vi al médico salir de su cuarto, horas antes me había quedado dormida implorándole y cuando me desperté lo vi caminando con sus manitos hacia atrás. Mi hijo tenía cuatro días sin comer y esa vez me pidió una arepa, nunca lo olvidaré”.

José Gregorio curó a mi hijo Yuri de una hepatitis, afirma Lourdes Blanco de Salas.