Tres vuelos de repatriación de venezolanos saldrán de Panamá este lunes 21-S

Por: EFE 02:22 PM / 20/09/2020

Tres vuelos de repatriación de venezolanos varados en Panamá a causa de la pandemia, que estaban previstos el sábado pero fueron cancelados a última hora, han sido reprogramados para este lunes 21-S, informó la embajada de Venezuela en el país centroamericano.



En una publicación en sus redes sociales, la legación diplomática del Gobierno de Nicolás Maduro indicó que los vuelos, que abordarán 300 venezolanos de acuerdo con la información disponible, saldrán de forma escalonada a lo largo del lunes.

Las horas de salida de los vuelos son Valencia 10:00 am, Caracas 2:00 pm y Maracaibo 5:30 pm.



Según la información oficial venezolana, publicada cerca de la medianoche de este sábado 19-s, los vuelos se reprogramaron para este lunes porque "se recibió la autorización del Gobierno panameño para su ejecución".





El viernes un grupo de venezolanos anunció los vuelos del sábado, en los que saldrían 217 que tenían un boleto de regreso pues estaban en el país de visita, y 83 que residían en Panamá pero se quedaron sin medios de vida por la crisis derivada de la emergencia sanitaria.



Pero el sábado se supo de la suspensión "hasta nuevo aviso" de los vuelos, operados por la estatal venezolana Conviasa, por razones que no fueron explicadas públicamente, dijeron a EFE diversas fuentes.



"No sabemos qué fue lo que sucedió", afirmó el sábado el presidente de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (Arena), Rafael Rodríguez, que añadió que supuestamente "también panameños" que se encuentran en Venezuela vendría a Panamá en al menos uno de los vuelos cancelados.



La Cancillería de Panamá informó el sábado a través de su cuenta de Twitter que ha "solicitado autorización para un vuelo de repatriación para el próximo 22 de septiembre desde Caracas hacia Panamá", y que estaba esperando la respuesta.



La semana pasada, unos 452 venezolanos varados en Panamá por el cierre de las fronteras aéreas pidieron a través de una carta a la ONU que mediara para que el Gobierno de Venezuela autorizara un vuelo humanitario de retorno, el cual estaban gestionando sin éxito desde hacía meses.



Una portavoz del grupo, Zulgeli Mujica, dijo el viernes que había un grupo de unos 150 venezolanos en Panamá que quieren regresar a Venezuela pero no estaban incluidos en la lista de 300 con vuelo programado.