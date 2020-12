Tres misas este 13-D para celebrar el día de Santa Lucía

Devotos pueden acercarse a venerarla en el patio interior, tal como se hizo el día del traslado, esta vez estará desde la 9:00 am hasta las 6:00 pm. Medidas de bioseguridad deben acatarse.

Por: Redacción Web 08:55 PM / 12/12/2020

Milagrosos luceritos, de mi barrio la alegría, los tiene Santa Lucía, tan lindos en su platico. El género pascuero del Zulia también le rinde homenaje a la Reina de El Empedrao y por eso cada 13 de diciembre sus devotos la celebran así: “Canten muchachos, con alegría, que esta es la gaita, de Santa Lucía”.

Llegó el día solemne de Lucía, la mártir de Siracusa, protectora de la salud visual. Según la tradición, narrada en Aciprensa, “cuando era muy niña hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud quiso su madre (que era viuda), casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente, rechazado, dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que la santa era cristiana, religión que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio; fue atormentada para obligarla a adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe, para luego ser decapitada”.

En este atípico 2020 el lema de su fiesta en El Empedrao ha sido Lucía, mirada de esperanza.

Este domingo se celebrarán tres misas: a las 8:00 am, a las 12:00 del mediodía y a las 6:00 pm. El párroco Rafael Villalobos en un video señaló: La imagen de santa Lucía no estará dentro del templo durante las celebraciones eucarísticas, para que los fieles puedan acercarse a venerarla en el patio interior, tal como se hizo el día del traslado, esta vez estará desde la 9:00 am hasta las 6:00 pm.

A los feligreses les recordó que el aforo en el templo será limitado y al ir a visitar a Lucía deben cumplirse las medidas de bioseguridad.

¡Gloria demos a Santa Lucía!