"Tenía el número 40 de la cola y no logré echar gasolina"

Abarrotadas de colas las bombas con gasolina subsidiadas.

Por: Priselen Martínez Haullier 06:30 PM / 11/06/2020

Abarrotadas de colas para surtir gasolina subsidiada permanecieron —este jueves 10 de junio— las estaciones de servicio en Maracaibo.



Ahora con el nuevo horario de apertura y cierre de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, ordenado el pasado lunes 8-J por el gobernador Omar Prieto, en algunas bombas se ha convertido en un “rally” por estar entre los primeros puestos y tener la seguridad de tanquear, pues muchos –según denunciaron a este medio—después de pasar ocho horas se han quedado varados sin lograr el cometido.

Así le ocurrió a Juan Velásquez, quien desde las 4:00 am llegó a hacer la cola en una estación, ubicada en la avenida La Limpia a la altura de la calle 70, con su sobrino y trabajador de su negocio.

“Estábamos de número 40 y nunca logramos entrar. Entre los apoyos y los que pagan en verdes se les fue el tiempo y nunca nos pasaron a los que estábamos en la cola”, relató indignado el comerciante de 45 años.

En la bomba de Humanidades comenzaron a atender después de las 8:00 am.

En la estación situada en la facultad de Humanidades de LUZ a las 10:45 de la mañana llevaban 105 vehículos atendidos de 150 que habían marcado en el parabrisas. “Como venezolano no concibo de que uno tenga que pasar ocho horas haciendo cola para echar gasolina. En otros países no se tardan ni cinco minutos para surtir, y éste que es un país que produce combustible con seis refinerías, tenemos que comprar gasolina en el extranjero. Esto no está funcionando bien”, manifestó un jubilado de 60 años.

Leonardo Pineda, un joven de unos 25 años, comentó que llegó a las 4:00 am a esa misma estación y la cola --a diferencia de otros días-- “estuvo lenta” también señaló que la falta de información con respecto al horario retrasa la atención.

“Ayer abrieron a las 6:00 am y hoy abrieron a las 8:15 am. Hay muchas voces entre los funcionarios, los bomberos, el dueño de la bomba, el ministro de Petróleo, no hay coordinación”, expresó.

Adic Ojeda estuvo desde la1:30 am haciendo la cola para tanquear en la BP de La Paragua.



En la estación BP, ubicada en La Paragua, a las 11:15 de la mañana solo faltaban los últimos 50 vehículos de los 300 que en total habían marcado para atenderlos entre los cuatro surtidores habilitados.

Adic Ojeda contó que llegó a la 1:30 de la madrugada y quedó en el último lote de autos para surtir. “Hice la cola desde la panadería Macau y el centro comercial Caridad del Cobre. Te podrás imaginar 10 horas para poder surtir gasolina subsidiada”, expresó cansado el hombre de unos 55 años.

Raider Morales, sobrino de Ojeda, expresó que es una odisea esperar hasta que abran a las 8:00 de la mañana y entrar.

En la estación Juana de Ávila atendieron 250 vehículos.

En la bomba de Juana de Ávila la cola corrió sin problemas, a pesar de que arrancó con retraso de media hora. “Hay que agradecer que algunos funcionarios militares se ocupan de mantener el orden y de que todo fluya rápido. Llegué a las 9:00 de la mañana y me dio tiempo de surtir”, afirmó Haydeé Quintero.

Y es que la noche del miércoles los cuerpos de seguridad iniciaron operativos para retirar a los carros que hacen la fila para asegurar su puesto y surtir.

En la bomba de la urbanización Los Olivos, a la 1:00 de la mañana, llegó una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y despejaron a todos los que estaban en cola.

En otras estaciones como la ubicada en la urbanización La Rotaria, los usuarios comienzan la cola a dos o tres cuadras para que no los quiten. “Aunque hay un señor del sector que aparta los primeros 40 puestos para venderlos”, denunció Ramiro Flores, vendedor de una empresa de repuestos.

Haydeé Quintero, dijo que llegó a las 9:00 de la mañana y pudo surtir su auto en la estación Juana de Ávila.



Hay vecinos que también le sacan provecho su cercanía a las bombas y para permitir que pernocten en el frente sus casas exigen pagos hasta con cualquier producto o alimento por la estancia en la cola. “Yo no percibo un buen sueldo y esto me ha permitido medio resolver mi día a día”, contó una mujer de unos 50 años que vive a 200 metros de una bomba en La Limpia.

Las dolarizadas, la otra cara

La otra cara de la moneda son las estaciones a precio internacional. La semana pasada estaban full de vehículos, ahora lucen casi vacías y cualquiera pueda llegar sin tener que esperar más de 10 minutos para que les despachen.

En la estación Doble R, ubicada en la avenida Delicias, frente al centro comercial El Pilar los usuarios entran surten y se van rápidamente. “Esta opción es para quien pueda pagarla a ese precio sin la necesidad de hacer cola, me parece bien que la hayan puesto dolarizada”, opinó Nixón José Pirela.

La bomba Doble R de la avenida Delicias los usuarios no tardan 10 minutos para surtir a precio internacional.

Ya las 12:00 del mediodía, respetando el horario establecido por la radicalización de la cuarentena bombas como la 5 de Julio, Paraíso y El Carmen estaban cerradas.

En la Nigale, situada al lado de la Caja Regional del Ivss, habían autos marcados en fila para entrar a ser despachados.

En La Limpia, la Santa Fe, Miranda, Sucre también atendían a los últimos de la jornada de este jueves que le correspondía a los terminales de placa 1 y 2.