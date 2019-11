10:18 AM

Subastarán en Francia cuatro cartas de El Libertador

AFP

Una carta en la que Simón Bolívar expresa sus dudas antes de la decisiva batalla de Carabobo y otra en la que Frida Kahlo estampó su carmín figuran en un lote que será subastado el lunes 18-N en París, procedente del fondo Aristophil, acusado de estafa.

Se trata de la primera venta dedicada al continente americano y a Gran Bretaña y de la número 22 de esta colección de unos 100.000 documentos históricos que empezó a subastarse en 2017, después de que se destapara el supuesto fraude de Aristophil a miles de pequeños inversores.

Cuatro cartas de El Libertador, dictadas a su asistente y firmadas de su puño en los años 1820, serán rematadas en el espacio Drouot.

En una de ellas, enviada a su colaborador Alejandro Osorio, Bolívar se muestra confiado semanas antes de la batalla de Carabobo (1821) en derrotar a los españoles y liberar Venezuela: "Si la fortuna no se burla descaradamente de nosotros, Colombia será libre y reconocida en este año".

Sin embargo, quien fue gobernante de la Gran Colombia parecía en ese momento descartar todo futuro político.

"Sólo los ambiciosos o los malvados pueden tolerar las penas anexas a una grande autoridad; o solo los ángeles y Dioses son capaces de conducir con perfección la nave del Estado. Y no siendo yo ni uno ni otro no me atrevo a embarcarme en tal navío como piloto", sostiene Bolívar en la misiva, estimada entre 2.500 y 3.000 euros.

Los tachones de Fidel

La subasta incluye otros documentos de índole política, como de Winston Churchill y Fidel Castro. Evaluado entre 4.000 y 5.000 euros, el manuscrito del fallecido líder cubano es un discurso plagado de tachones y correcciones, con una letra ascendente y difícilmente legible, destinado a presentar la reforma agraria de 1959.

Entre los artistas cuyos documentos fueron recuperados por el fondo Aristophil figura Frida Kahlo, de quien se subastarán cuatro misivas, entre ellas tres destinadas al galerista neoyorquino Julien Levy, quien la inmortalizó en una serie de retratos.

En una de 1939, estimada entre 5.000 y 7.000 euros, Kahlo le escribe en nombre de Diego Rivera para pedirle que retrase la exposición prevista de su esposo, puesto que todavía no tiene listas las obras.

La artista mexicana y el galerista "tuvieron una especie de relación amorosa y Kahlo termina la carta con un beso estampado con carmín para él y otro para su esposa, Muriel, quien estaba celosa", explica a la AFP Thierry Bodin, uno de los expertos de la venta.