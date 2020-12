Secuelas del covid se sienten en deficiente aprendizaje online venezolano

Fallas en conectividad y costo de planes telefónicos atentan contra el aprendizaje a distancia. Muchos padres sienten que sus hijos se han atrasado o no están aprendiendo lo suficiente. Para el Gobierno nacional, sin embargo, el año escolar se desarrolla con éxito.

Por: Oscar Zea 08:50 AM / 29/12/2020

"Ya va para primer año, pero está cruda". Así responde Carolina Arrieta, madre de una escolar de sexto grado cuando se le pregunta cómo le ha ido a su hija, Karelys Arrieta, con las clases vía online en este año escolar, cuando las escuelas del país han permanecido cerradas por el covid.



"Está muy atrasada con las materias, sobre todo con matemáticas. El colegio ha quedado solo para revisar (las tareas). Se vuelven puro video", dice, refiriéndose a que los maestros mandan a grabar a los alumnos haciendo las tareas y proyectos para luego enviar las grabaciones por WhatsApp para su calificación.



Y es que, como muchos padres en Maracaibo, esta representante -residente del sector Primero de Mayo, en Maracaibo- siente que su hija ha experimentado un retraso en su formación desde que su escuela, J.A. Román Valecillos, cerrara en marzo de este año por la pandemia del covid-19.



"Siento que he retrocedido", admite por su parte su hija Karelys. "Ya no vemos inglés y tenemos muchos temas atrasados en otras asignaturas. Desde marzo no he vuelto al colegio", explica la alumna de 12 años.



Una experiencia dura

Los maestros, por su parte, expresan su frustración por la forma cómo ha ido este período escolar.

“Ejercer las funciones de docente este 2020 y en plena pandemia del covid-19 fue una experiencia bastante dura por la manera de evaluar a los estudiantes a distancia, sin tener un contacto físico con ellos. Lo más difícil y engorroso fue la conexión del internet", dijo Andrea Rodríguez, 41 años, docente de un colegio público.

"En mi caso, el 60% de los estudiantes no contaba con los recursos tecnológicos (internet o teléfono inteligente) para poder enviar las tareas y así evaluarlos”, agregó.



"En mis 43 años de servicio, este es el peor año que he vivido", sentenció Dulce Meléndez, miembro de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev).



Cuesta arriba

En marzo, cuando la pandemia del coronavirus llegó al país, transcurría el segundo lapso del año escolar 2019-2020. El Gobierno nacional suspendió las clases en todos los niveles y ordenó implementar la educación a distancia.



Son más de ocho meses sin clases presenciales en los planteles públicos, con el método pedagógico limitado a tareas a través del celular o correo electrónico.



Esto hace cuesta arriba la tarea educativa en casa, pues a muchos jefes de familia -obligados a destinar la mayor parte de sus ingresos a comprar alimentos- se les hace muy difícil mantener los saldos de sus celulares o pagar el servicio de internet.



Según datos recogidos por Fe y Alegría, 65,7% de los venezolanos no cuenta con internet fijo en casa y solo 45% de los docentes tiene telefonía móvil inteligente o computadora.



"La educación a distancia sin condiciones como energía eléctrica, equipos tecnológicos y conexión a internet pone en desventaja a miles de niños en Venezuela y viola sus derechos en medio de la pandemia", indicó en twitter la ONG @FundaRedes_.



En septiembre, la ONG Cecodap divulgó un informe sobre la situación de la educación a distancia en Venezuela. El 72% de las personas encuestadas para este estudio calificaron de baja o deficiente la calidad de la educación a distancia durante la última etapa del año escolar 2019 – 2020.



"Al considerar el contexto relacionado a servicios básicos y accesibilidad hay un efecto diferenciado. En regiones como oriente (59,1), los Andes (58,8), centro occidente (57,1) y Zulia (54,2) hay una valoración de esta estrategia como deficitaria que supera la media global, o la observada en la región capital (38,9). Este resultado se relaciona a las suspensiones del servicio eléctrico prolongadas y a las fallas del servicio de internet", agrega el estudio.

"Cada Familia una Escuela"



Para el Ejecutivo nacional, sin embargo, el año escolar se desarrolla con éxito. Así lo consideró el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, al anunciar el miércoles 16 de diciembre la culminación del primer lapso del año académico.



“En medio de la pandemia hemos desarrollado con éxito el primer período escolar. Orgulloso de cómo nuestros maestros y maestras, trabajadores de la educación, estamos culminando el primer periodo escolar de este año que comenzó el 16 de septiembre en medio de una guerra económica criminal, un bloqueo brutal y de sanciones contra nuestro pueblo”, dijo Istúriz en un acto oficial.



En julio pasado, en el acto de culminación del periodo académico 2019-2020, el presidente Nicolás Maduro adelantó que el nuevo el año escolar 2020-2021 arrancaría el 16 de septiembre y seguiría "bajo la modalidad tecnológica hasta nuevo aviso por el covid-19".

Aseguró que ante el peligro de contagio que se corre en las aulas de clases, por ser lugares cerrados, seguiría el programa Cada Familia Una Escuela; con el que básicamente traslada a los padres de familia la responsabilidad de la formación de sus hijos.



El 15 de septiembre, al confirmar para esa fecha el arranque del nuevo período bajo el modelo a distancia, Maduro dijo que el Gobierno mejoraría los métodos de asistencia pedagógica para apoyar a las familias y a los estudiantes en las clases virtuales.



Hasta ahora no se ha informado, sin embargo, el alcance o efectividad de esa fórmula para el aprendizaje de los alumnos.



"La metodología impuesta por el Ministerio de Educación no me pareció la más acertada, así como el proceso de evaluación. Se impuso un modelo pésimo de educación a distancia que involucró muy poco a los estudiantes, educadores, padres y representantes”, concluyó la docente Rodríguez.

Con un nuevo confinamiento sobrevolando para enero del 2021, ante el recrudecimiento de la pandemia, el modelo de educación a distnacia deberá seguirá y la vuelta a los salones de clases deberá esperar otro tanto.