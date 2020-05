'Sectores transporte, industrial y lubricantes reabren a partir de este 8-M en Maracaibo' 

Alcaldía de Maracaibo emite decreto sobre flexibilización de las medidas de prevención. Expendios de comidas y bebidas podrán abrir de 8:00 am a 6:00 pm bajo la modalidad de reparto, servicio a domicilio o pedidos para llevar.

Por: Priselen Martínez H. 08:11 PM / 07/05/2020

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, anunció la tarde de este jueves 7-M una "ruta de flexibilización progresiva" con unos "protocolos seguros y viables para regresar a una normalidad relativa" en la ciudad.

Las nuevas medidas fijadas en el decreto municipal N°36 en sustitución del N°24 son la extensión del horario de 8:00 am a 6:00 pm a los locales como: panaderías, charcutería, supermercados, farmacias, ventas de comidas con el servicio de delivery o pick UP que ya estaban autorizados en la excepción respetando las normas sanitarias como el uso de tapabocas, guantes, aplicación de antibacterial y alcohol.

Las ventas de lubricantes podrán trabajar de 8:00 am a 4:00 pm.

Dijo que, a partir de este viernes 8-M se reactivará el sector industrial con todos los protocolos de seguridad.

Asimismo, la municipalidad autorizó el funcionamiento del transporte "solo para las rutas autorizadas por el Imtcuma por lo que las federaciones, asociaciones y cooperativas con la lista de sus agremiados deberán acudir a solicitar el permiso".

"Estamos autorizando a estas rutas siempre y cuando cumplan con los protocolos de seguridad", advirtió la autoridad municipal.

También recalcó que la ley también establece sanciones para quienes incumplan con las medidas como multas que van entre 500 y 1500 unidades tributarias municipales.



Dijo que este conjunto de medidas fueron analizadas con el gobernador Omar Prieto, así como los comerciantes y empresarios como "la creación de un Estado Mayor Epidemiológico, así como la Solvencia de Control Epidemiológico que es un documento que se le entregará a las empresas, industrias, farmacias, licorerías, panaderías, supermercados, a medida de que se vayan incorporar otras actividades".

Explicó que será un proceso en línea y con la supervisión de Protección Civil y Bomberos de Maracaibo para que puedan abrir con el permiso.

Dijo que las medidas radicales que se tomaron al inicio de la cuarentena para evitar la propagación del Covid-19 sobre todo por la cercanía a Colombia donde, a su juicio, "hay un mal manejo epidemiológico" han arrojado resultados "razonables", entre ellos, la presencia de solo seis casos de contagios.

Este viernes será publicado en Gaceta Oficial el nuevo marco legal, durante la pandemia del Covid-19.

Decreto Municipal 036-2020, sobre la flexibilización de las medidas de prevención en Maracaibo durante la cuarentena social y colectiva, orientada por el presidente Nicolás Maduro