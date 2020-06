Sector comercio del Zulia pide urgente flexibilización de cuarentena

"En una región de más de tres (3) millones de habitantes, se contabilizan hasta ayer doscientos cuarenta y tres (243) casos positivos del covid-19, es decir, menos del 0,008% de la población total y muy por detrás de otros estados venezolanos que SI entraron en la flexibilización, tales como Miranda, Bolívar, Táchira y Apure. Incluso países y regiones con niveles semejantes o mayores de incidencia de la enfermedad ya han comenzado con el proceso de apertura y normalización sin colocar en riesgo al resto de la población, con la finalidad de poner en marcha nuevamente los procesos de producción".

Bajo esta premisa la Cámara de Comercio de Maracaibo, a través de un comunicado pidió este martes 16 de junio, cuando se cumplen tres meses de la cuarentena en el Zulia, que la flexibilización que el Ejecutivo ha aplicado en otros estado se de en la entidad.

A través de un comunicado, la Cámara agrega que "en el Zulia y luego de noventa (90) días sin trabajar, la mayoría de las empresas de los sectores considerados como no esenciales no tienen dinero para pagar los salarios este mes ni mucho menos los impuestos y tributos debidos. Si bien la Alcaldía de Maracaibo exoneró el pago de la tasa por actividades económicas y los servicios municipales, comienzan a cobrar tasas por “Derecho de frente”, mientras que Hidrolago cobra cantidades exageradas por un servicio de agua que no presta, con la excusa de la conexión a sistema de alcantarillado".