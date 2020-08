Se robaron aires y computadoras de la Facultad de Veterinaria de LUZ

De acuerdo con el decano, se robaron 450 metros de cableado de la subestación de la facultad y la dejaron sin servicio eléctrico.

Por: Redacción Web 11:00 AM / 04/08/2020

“El sábado (1 de agosto) se llevaron aproximadamente 450 metros de cable de manera que la dejaron (a la Facultad de Veterinaria) completamente oscura. Al amanecer del lunes rompieron la reja de protección y entraron a 10 oficinas”, así detalló el decano de Veterinaria, José Manuel Rodríguez, en entrevista con Aula Abierta Radio.

Entre los últimos dos actos delictivos, perpetrados el 25 y 27 de julio, se contabiliza la pérdida de 450 metros de cableado eléctrico de la subestación de la facultad, 8 aires acondicionados y 16 computadoras.

El laboratorio de bioquímica y genética, los departamentos administrativos de biología animal y socioeconómica, además, otras seis dependencias como Producción Animal, Inmunología, Histología, Embriología, Red Académica y Análisis Genético, comprenden las oficinas desvalijadas.

Hace quince días, la rectora de la Universidad del Zulia, Judith Aular, dijo que “necesitaríamos más de dos millones de dólares para recuperar la infraestructura”, haciendo referencia a toda la infraestructura de la casa de estudios.

Para el decano Rodríguez, la situación es preocupante, ya que se realizaron las denuncias pertinentes de todos los hechos ocurridos en el año y aún no hay un pronunciamiento por parte de los organismos de seguridad.

“Todavía no hay respuesta de los robos, no han podido recuperar ni un solo equipo. Lo que se ha recuperado es porque lo ha encontrado la DSI (Dirección de Seguridad Integral) dentro de la universidad, no porque los cuerpos de seguridad han hecho una investigación. Además, no es si han recuperado los equipos, es si encontraron o no a los culpables. Todavía no hay respuesta alguna en ninguno de los dos aspectos”, señaló.

Rodríguez cuestionó que en los siete meses que van del año no se ha aprobado un presupuesto para LUZ y destacó que de ser entregado en este momento, lo que corresponde a la Facultad de Ciencias Veterinarias solo serían 15 mil dólares, que no cubre ni la mitad de los daños ocasionados por el hampa.

“Dónde quedan los robos anteriores y ni hablar de los de los años pasados. Estamos en una crisis financiera bien grave porque no hemos recibido dinero para nuestra institución”, refirió.