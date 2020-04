Salud para el país y el mundo: así ruega la Basílica este Domingo de Ramos

Una Basílica de Chiquinquirá-- cerrada por prevención en tiempos de pandemia-- fue el centro de la mirada de más de 1.300 feligreses que siguieron, en directo, por Live Instagram la transmisión de la misa del Domingo de Ramos, que encabezó el párroco Nedward Andrade.

La celebración comenzó a las 10:00 am de este 5 de abril, bajo los acordes musicales de Armando Paz, servidor de María.

Fue una misa inédita no solo en ese santuario. Ningún templo en el mundo acogió a los fieles para la tradicional bendición de ramos. Pero, al igual que todas las celebraciones que dieron inicio a la Semana Mayor, estuvo cargada de fe. No hubo quien no rezara por el fin de esta emergencia sanitaria que ha apagado más de 65 mil vidas en el mundo.